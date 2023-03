(Ottawa) Des responsables de Google n’ont pas témoigné en comité parlementaire lundi comme prévu. La réunion a été annulée après avoir été retardée pendant plus d’une heure en raison de problèmes techniques.

La vice-présidente et directrice nationale de Google Canada, Sabrina Geremia, et le directeur des politiques publiques et des relations avec le gouvernement de ce géant du Web, Jason J. Kee devaient répondre aux questions des élus par vidéoconférence lundi.

Google a décidé de couper l’accès aux nouvelles à des milliers d’usagers au Canada en réaction du projet de loi C-18 pour forcer les géants du Web à conclure des ententes pour le partage de leurs revenus avec les médias dont le contenu est partagé sur ces plateformes.

La réunion d’urgence avait été convoquée à la demande des libéraux, néo-démocrates et bloquistes qui ont dénoncé cette tactique d’intimidation.

D’autres détails suivront.