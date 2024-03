Le rebond du marché de l’immobilier résidentiel dans la région de Montréal s’est poursuivi en février pour un quatrième mois consécutif, selon une analyse des données du système Centris effectuée par un économiste de la Banque Nationale.

Pour l’essentiel, Daren King observe une hausse de 14 % du nombre de ventes de propriétés résidentielles en février par rapport à janvier. En comparaison annualisée, le nombre de ventes en février dans la région de Montréal a rebondi de 30 % par rapport à la même période en 2023.

Par secteur, c’est sur l’île de Montréal que la hausse annualisée du nombre de transactions était la plus forte en février, à 40 % de plus sur un an. Suivent les hausses observées sur la Rive-Nord (+29 %), la Rive-Sud (+27 %), ainsi que dans Vaudreuil-Soulanges (+19 %) et à Laval (+14 %).

Pour les deux premiers mois de l’année, les ventes cumulatives de propriétés résidentielles étaient en hausse de 25 % par rapport à la même période de deux mois en début d’année 2023.

« Avec la hausse de février, les ventes dans la métropole québécoise se retrouvent à leur niveau le plus élevé depuis avril 2022, mais demeurent faibles par rapport au niveau d’avant la pandémie », note l’économiste Daren King.

« Malgré les difficultés persistantes en matière d’abordabilité, cette reprise des ventes intervient alors que les taux d’intérêt à long terme ont fortement baissé depuis octobre. De plus, la stabilisation du taux directeur de la Banque du Canada et l’anticipation d’un assouplissement de la politique monétaire dès juin ont probablement motivé certains acheteurs à passer à l’action. »