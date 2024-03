Le S&P 500 a gagné 1,03 % et signé un nouveau record en clôture, tandis que le NASDAQ a échoué à un cheveu de son sommet, gagnant 1,51 %. Le Dow Jones a lui progressé de 0,34 %.

(New York) La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, rassurée par le discours mesuré du président de la banque centrale américaine (Fed) et convaincue que l’économie américaine est en train d’atterrir en douceur.

Le S&P 500 a gagné 1,03 % et signé un nouveau record en clôture, tandis que le NASDAQ a échoué à un cheveu de son sommet, gagnant 1,51 %. Le Dow Jones a lui progressé de 0,34 %.