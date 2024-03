Rapport de la SCHL sur le marché locatif La crise du logement s’aggrave partout au Canada

Taux d’inoccupation plus bas que jamais, à 1,5 %, et hausse moyenne des loyers de 8 % en un an : la crise du logement s’est aggravée au Canada en 2023, et ce, dans pratiquement toutes les grandes villes, de Montréal à Toronto en passant par Québec.