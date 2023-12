DuProprio et Via Capitale ont la cote

Les services de six enseignes populaires de courtiers immobiliers et une de services-conseils ont été comparés par l’équipe de Protégez-Vous en juillet 2023. Selon les résultats publiés dans le magazine qui sort ce mardi, DuProprio et Via Capitale obtiennent les meilleures notes des consommateurs.

Protégez-Vous a comparé les services de Via Capitale, Royal LePage, Proprio Direct, RE/MAX, Groupe Sutton et DuProprio avec l’aide de 820 membres du panel Protégez-vous, qui ont acheté ou vendu une propriété au cours des cinq dernières années.

« Depuis plus d’un an, on suit le marché immobilier et on voit des cas de mauvaises pratiques qui sont rapportées. On a donc voulu en savoir plus sur les services en immobilier et le niveau de satisfaction des consommateurs », explique en entrevue Marie-Eve Shaffer, journaliste à Protégez-Vous, qui a discuté directement avec plusieurs participants au sondage.

Les consommateurs devaient évaluer la courtoisie du personnel, la qualité des services, le respect des consignes du client, le déroulement des visites, la conclusion de la transaction et les coûts des services. Ils notaient leurs appréciations selon un code de notes « très bon », « bon », « acceptable » ou « mauvais ».

L’entreprise de services-conseils DuProprio a obtenu la note « très bon » aux six critères évalués, ce qui la classe en tête du palmarès avec une note de 8,6/10, suivie par Via Capitale avec 8/10. RE/MAX et Groupe Sutton se classent bons derniers avec respectivement 7,6/10 et 7,5/10.

« Notre premier constat, c’est qu’il y a plusieurs consommateurs qui préfèrent DuProprio à une enseigne pour vendre leur maison. Et la raison est bien simple, ils ne veulent pas payer le montant de la commission, qu’ils jugent dans bien des cas abusif. Les taux sont de 3,5 % à 5 %, ce qui représente de 17 500 $ à 25 000 $ plus taxes pour une maison de 500 000 $ », relate la journaliste.

Via Capitale se démarque pour ce qui est de la courtoisie du personnel, du respect des consignes du client et de la conclusion des transactions. Or, comme les autres enseignes de courtiers immobiliers, elle a une moins bonne note pour le montant des commissions.

RE/MAX et Groupe Sutton ont tous deux obtenu la pire note en ce qui a trait au coût des services.

Comparaison de trois options

« On a analysé non seulement les services de courtiers, les services-conseils de DuProprio, mais aussi les démarches entreprises par des gens qui décident de vendre seuls et qui achètent des services à la pièce, comme celui d’un évaluateur pour connaître la valeur de leur maison ou d’un notaire pour avoir des conseils, précise Marie-Eve Shaffer. On a analysé les avantages et les inconvénients de ces trois scénarios. »

Parmi les consommateurs interrogés, 84 % de ceux qui ont utilisé DuProprio sont prêts à recommander l’entreprise, mais soulignent que ce n’est pas pour tout le monde. Vendre par soi-même demande du temps et de l’organisation, soulèvent-ils.

Pour ce qui est des consommateurs qui ont utilisé les services d’un courtier, 66 % recommanderaient celui avec qui ils ont fait affaire. Royal LePage obtient même un taux de recommandation de 78 %.

Les consommateurs qui ne recommanderaient pas leur courtier, soit 21 %, ont déploré son manque de disponibilité et d’écoute, son attitude désagréable, la pression subie dans le choix d’un notaire ou d’un inspecteur en bâtiment, et la pression du courtier pour offrir un prix plus élevé que le prix demandé.

Le magazine a d’ailleurs prévu une section qui indique comment sélectionner le bon courtier et quoi faire si ça se passe mal.

Protégez-Vous rappelle aussi l’importance de l’inspection préachat, que 23 % des répondants affirment avoir laissé tomber, ainsi que de la garantie légale, abandonnée en cours de transaction par 27 % des acheteurs qui ont participé au sondage.