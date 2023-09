Le Fonds immobilier de solidarité FTQ vient de revendre à son partenaire Montoni la moitié des participations du projet Molson que détenait auparavant le Groupe Sélection, en redressement financier. Les détails de la transaction n’ont pas été dévoilés.

Ce qu’il faut savoir Groupe Sélection est à l’abri de ses créanciers depuis le 14 novembre.

Pour rembourser ses créanciers, l’entreprise liquide des actifs aux enchères.

Le 30 août, l’intérêt de Sélection dans le district des brasseurs – l’ancienne brasserie Molson – a été racheté par son partenaire Fonds immobilier de solidarité FTQ. Ce dernier vient de revendre la moitié des parts à Groupe Montoni. Propriétaire à parts égales, le duo s’occupera de construire 5000 logements en 10 ans sur ce site stratégique situé au sud-est du centre-ville de Montréal.

Dorénavant, le Fonds FTQ et Montoni sont partenaires 50-50 dans la transformation de ce terrain stratégique de 102 200 mètres carrés près du centre-ville de Montréal.

Le 30 août dernier, Fonds immobilier FTQ a racheté les participations de Sélection dans le projet. Ce dernier détenait alors environ 40 % du projet, Fonds FTQ et Montoni, 30 % chacun. Quatre propositions ont été reçues pour l’intérêt de Sélection dans le district des brasseurs. Deux ont été retenues pour passer à l’étape suivante. L’enchère s’est tenue le 26 juillet dernier. On ignore le prix payé par le bras immobilier du Fonds pour acquérir l’intérêt de Sélection.

En dépit des déboires de Sélection, le bras immobilier du Fonds FTQ garde le cap. « En toute franchise, la situation de Sélection n’est pas agréable, reconnaît Martin Raymond, PDG du Fonds immobilier de solidarité FTQ, dans un entretien. Sélection était un acteur d’impact au Québec [ce qui a eu comme conséquence] que des fournisseurs et des locataires ont subi les impacts de ses problèmes financiers. Ça crée des distractions qui ne sont pas souhaitables pour un projet. »

« On est fiers de faire partie de l’histoire de Molson, le passé qui va rejoindre le futur. C’est un projet qui va être dominant au Québec et à Montréal par son image et par son impact sur les citoyens. On a hâte à la suite », dit le PDG qui est arrivé en poste le 19 juin dernier. Il remplace Normand Bélanger.

Ainsi, M. Raymond assure que le bras immobilier du Fonds n’a pas perdu d’argent à la suite de la déconvenue financière de son partenaire Sélection. « Assurément que ce projet sera rentable pour nos actionnaires, je peux vous le promettre. »

PHOTO FOURNIE PAR LE FONDS IMMOBILIER DE SOLIDARITÉ FTQ Le 30 août dernier, le Fonds immobilier FTQ a racheté les participations de Sélection dans le projet Molson.

Le Fonds noue des partenariats avec des promoteurs en prenant une participation dans l’avoir des projets. La déconfiture de Sélection ne change rien à son modèle d’affaires, soutient M. Raymond. Le Fonds mise sur une diversité des partenaires, au nombre d’une cinquantaine, des produits à bâtir et sur une diversité géographique pour amoindrir les risques.

Un chantier d’une dizaine d’années

Projet d’envergure, le réaménagement du quartier Molson devrait prendre 10 ans. Les travaux de la première phase, qui consiste à aménager des bureaux, devraient commencer fin 2023 ou début 2024. Sa livraison est attendue pour 2025.

L’investissement total n’a pas été annoncé publiquement.

Le site offre la possibilité de construire près de 560 000 mètres carrés (m⁠2) de bâtiments. Outre les 5000 logements prévus, il est question de bâtir des commerces de proximité totalisant 18 500 m⁠2 de superficie, des attraits touristiques incluant une expérience muséale et brassicole, un parc riverain et une école.

Molson a obtenu 126 millions en 2019 pour sa vieille brasserie. « À ce prix, écrivions-nous à l’époque, le consortium d’acheteurs met la main sur les terrains “tels quels”. La démolition des bâtiments existants et la décontamination des terrains sont aux frais des acheteurs. »

Toujours en 2019, le site de l’ancienne usine a fait l’objet d’une entente entre les propriétaires de l’époque et la Ville de Montréal pour l’intégration d’un parc, la cession d’un terrain à la Société d’habitation et de développement de Montréal pour la réalisation de logements abordables, et la création d’un pôle économique et d’un pôle civique.

En dépit des apparences, des travaux de démantèlement des silos à bière ont été entrepris depuis 2022, de même que des travaux de dégarnissement intérieur des bâtiments. Cette portion du site sera le lieu des futurs bureaux montréalais de Molson Coors, de la Fondation familiale Molson ainsi qu’un lieu public.