Deuxième moitié de 2023

Le nombre de logements inscrits à la vente devrait rebondir

(Toronto) Le nombre de nouvelles inscriptions à la vente sur le marché canadien de l’habitation devrait chuter au premier trimestre, avant de rebondir plus tard dans l’année et de ralentir à un rythme de croissance plus modeste en 2024, suggère un nouveau rapport.