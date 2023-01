Les ventes de maisons ont diminué de 52 % sur un an en décembre

(Vancouver) Les ventes et les prix des propriétés résidentielles ont poursuivi leur chute en décembre dans le Grand Vancouver, diminuant respectivement de 52 % et 3 % par rapport au même mois l’an dernier, a indiqué mercredi la chambre immobilière de la région.

La Presse Canadienne

Un total de 1295 maisons ont été vendues le mois dernier, soit environ 20 % de moins qu’en novembre et 38 % de moins que la moyenne des ventes du mois de décembre pour les 10 dernières années, a précisé la chambre immobilière.

Pour l’ensemble de l’année 2022, les ventes de propriétés résidentielles se sont dénombrées à 28 903, soit 34 % de moins qu’en 2021 et 7 % de moins qu’en 2020.

La chambre immobilière a attribué le ralentissement au fait que le marché a connu « une année de prudence » alimentée par la hausse des coûts d’emprunt et la lutte soutenue contre l’inflation.

Le prix de référence composé d’une propriété se situe désormais à 1 114 300 $, en baisse de 3 % par rapport à celui de décembre 2021 et en baisse de 1,5 % par rapport à celui de novembre 2022.

Le directeur de l’analyse des données de la chambre immobilière, Andrew Lis, surveillera les prix cette année pour voir si les acheteurs et les vendeurs se sont adaptés à des coûts d’emprunt plus élevés et entreront enfin sur le marché.

« À la fin de 2022, les données montrent que les décisions de la Banque du Canada d’augmenter le taux directeur […] se sont traduites par une pression à la baisse sur l’activité de vente de maisons et, dans une moindre mesure, sur les prix des maisons dans la région métropolitaine de Vancouver », a souligné M. Lis dans un communiqué.