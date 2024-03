Le compte a été créé en 2022 et est en vigueur depuis le 1er avril 2023. Il permet à un résidant canadien d’au moins 18 ans, qui n’est pas propriétaire d’une résidence principale depuis cinq ans, de cotiser jusqu’à 8000 $ par an dans un compte à l’abri de l’impôt. Il réconcilie le meilleur des deux mondes : des cotisations déductibles du revenu net comme le REER et des retraits non imposables comme le CELI quand ceux-ci sont effectués en vue d’acquérir une première propriété.

C’est le meilleur changement qui soit survenu dans l’année. Jeremy Levasseur, directeur en fiscalité chez Effisca

Parmi sa clientèle composée de hauts salariés, il s’en trouve parmi ceux-ci pour qui le CELIAPP est avantageux, notamment les travailleurs temporaires qui ne sont pas propriétaires, précise M. Levasseur.

Autres dispositions à connaître : le plafond à vie des cotisations au CELIAPP est de 40 000 $, non indexés. La fermeture du compte survient au plus tard le 31 décembre suivant le 15e anniversaire de l’ouverture du premier CELIAPP au nom du contribuable ; au 31 décembre suivant son 71e anniversaire de naissance ; ou encore le 31 décembre de l’année qui suit l’année où un retrait a servi à l’achat d’une première propriété. Un contribuable ne peut se servir du CELIAPP pour acquérir une propriété qu’une seule fois dans sa vie.

À noter que la cotisation maximale, s’il existe des cotisations reportées, est plafonnée à 16 000 $ pour une année donnée. Pour atteindre le maximum de 40 000 $ à vie, il faut compter sur un minimum de 38 mois pour y arriver.

Exemple : 8000 $ en décembre 2023, 8000 $ en 2024 et 2025 et 2026 et 8000 $ en janvier 2027.

Si le contribuable est en couple avec un conjoint qui a été propriétaire dans les cinq dernières années, il n’est pas admissible au CELIAPP. En revanche, si ce contribuable a ouvert son compte avant de faire vie commune, le contribuable continue d’avoir droit d’y cotiser par la suite, peu importe le statut du conjoint.