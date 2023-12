L’une des manifestations les plus visibles de l’intelligence artificielle pour les épargnants « ordinaires » à l’heure actuelle, ce sont les robots-conseillers.

Qu’est-ce que c’est ?

Pour l’essentiel, un robot-conseiller est une plateforme numérique qui permet d’investir en mode largement automatisé. Les robots-conseillers utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour automatiser le processus d’investissement en fonction de votre situation personnelle et financière, aussi décrite comme votre « profil d’investisseur » dans le vocable financier. Un robot-conseiller recommande un portefeuille adapté à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque. Ensuite, il rééquilibrera continuellement votre portefeuille en fonction de l’évolution des marchés et de vos objectifs. En fonctionnant ainsi, les robots-conseillers peuvent simplifier le processus de gestion des placements en créant des portefeuilles qui sont largement répartis sur l’ensemble du marché et ainsi offrir une diversification bénéfique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Après avoir documenté votre profil d’investisseur, un robot-conseiller utilise des algorithmes basés sur l’IA pour répartir votre capital dans des investissements appropriés. Il effectue ensuite des ajustements automatisés en fonction de l’évolution de votre situation personnelle et de la conjoncture des marchés financiers d’investissement. Les robots-conseillers se concentrent sur l’investissement passif (ou indiciel) à faibles frais, qui vise à obtenir un rendement comparable à celui des marchés au fil du temps. Pour ce faire, les robots-conseillers investissent dans des fonds indiciels négociés en bourse (FNB) qui contiennent une grande variété d’actions et d’obligations négociées dans les principaux marchés financiers du monde. Certains robots-conseillers proposent une approche hybride, c’est-à-dire qu’ils donnent accès à un conseiller financier en complément de leur gestion personnalisée d’un portefeuille d’investissements.

Pour qui est-ce ?

De l’avis d’experts, les robots-conseillers peuvent convenir le mieux aux particuliers qui souhaitent commencer à investir de façon simple et pratique, dans un horizon de moyen à long terme. L’ouverture d’un compte de placement auprès d’un robot-conseiller permet de bénéficier d’une sélection de placements et d’un rééquilibrage périodique du portefeuille selon l’évolution des marchés financiers d’investissement et de la situation personnelle du particulier-investisseur. L’autre important avantage des robots-conseillers est leurs faibles frais de gestion, généralement autour de 1 %, ce qui est inférieur à ce que peut facturer un conseiller en investissement professionnel. Les robots-conseillers ont des frais de gestion moins élevés car leurs coûts d’exploitation sont habituellement exempts d’actifs coûteux comme les réseaux de succursales des institutions financières traditionnelles.

Comment choisir un robot-conseiller ?

Quelques institutions financières en offrent, comme la Banque Royale (RBC) avec « Investi-Clic », la Banque Nationale avec « InvestCube », la Banque de Montréal (BMO) avec ses « Portefeuilles futés », ainsi que la firme de courtage Qtrade avec ses « Portefeuilles accompagnés ». Toutefois, ce sont de jeunes entreprises du secteur des technologies financières qui ont suscité le plus d’engouement parmi les particuliers-investisseurs. Dans ce contingent, on retrouve notamment la firme torontoise Wealthsimple, affiliée à Power Corporation, ainsi que les firmes Investissement direct CI, Questrade, Justwealth et Modern Advisor, qui est affiliée à Guardian Capital de Vancouver. L’entreprise de fintech montréalaise Hardbacon a développé un « Comparateur de robots-conseillers » en fonction des besoins de base d’un particulier-investisseur.