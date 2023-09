Pour en finir avec les dettes, Sébastien et Natasha ont décidé de se faire un budget et de le respecter.

Avant d’avoir des enfants, Sébastien et Natasha vivaient la vie de bien des gens : les deux travaillaient à temps plein, gagnaient de bons salaires et dépensaient. Plus qu’ils en avaient les moyens. Le solde de la carte de crédit montait toujours un peu plus chaque mois. Puis, des paiements rebondissaient dans le compte par manque de fonds. En 2018, Sébastien en a eu assez et a décidé d’agir.

« J’ai commencé à m’informer sur le sujet des finances personnelles et j’ai cherché une application pour m’aider à faire un budget et à me prendre en main aussi parce que l’argent devenait une source de conflit dans notre couple », explique-t-il. Même s’il ne partage pas ses idées religieuses, il a choisi l’outil de l’Américain Dave Ramsey. « J’ai aimé son approche parce que ses étapes étaient simples à suivre et ne demandaient pas de changement radical en commençant, explique-t-il. C’était bon pour nous parce qu’au début, ma femme n’était pas aussi convaincue que moi qu’il fallait faire quelque chose avec nos finances. »

La première étape du plan était d’économiser 1000 $. « Moi qui me plaignais de ne jamais avoir d’argent dans mon compte, j’y suis arrivé rapidement en vendant des choses dont je n’avais pas besoin, raconte-t-il. Ça nous a montré que c’était faisable de faire des changements et ma conjointe a été plus ouverte à adopter de nouveaux comportements par la suite. »

Rembourser les dettes une à une

Le couple a ensuite dû s’attaquer à ses dettes. « L’approche de Dave Ramsey est d’y aller de la plus petite à la plus grosse, sans regarder les taux d’intérêt, explique Sébastien. J’ai aimé ça, parce que je voyais des dettes disparaître assez rapidement de notre liste. Par exemple, la première était de 80 $, l’autre de 200 $ : cela se rembourse bien. Et chaque fois qu’on en réglait une, on avait un sentiment de satisfaction et un petit gain de motivation. »

Une dette à la fois, le couple s’est retrouvé rapidement à devoir payer la dernière, plus costaude, de 18 000 $, soit un prêt auto.

Résultat ? Il a remboursé 36 000 $ de dettes en 18 mois.

Bien sûr, pour y arriver, le couple a dû se faire un budget et le respecter. « Nous nous en tenions vraiment à payer nos dépenses essentielles et nous avions coupé tout le reste, comme les restaurants et les achats compulsifs », raconte Sébastien.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Sébastien a revu ses priorités, et décidé d’en finir avec la surconsommation.

Quand on alloue tout son argent d’extra au remboursement de ses dettes, ça va très vite. Sébastien

Pour contrôler ses pulsions de consommation, Sébastien a dû travailler sur l’aspect psychologique. « C’est comme reprendre le contrôle, indique-t-il. Je me parlais. Je me disais que si je n’avais jamais d’argent dans mon compte, c’était parce que je prenais la décision d’acheter plein de choses. Mais ces achats n’étaient pas essentiels. J’ai revu mes priorités. »

Mettre plus de sous de côté

Si les premiers 1000 $ d’épargne du couple étaient toujours là, c’était quand même peu comme fonds d’urgence pouvant pallier des imprévus. La prochaine étape du plan était de l’augmenter pour atteindre de trois à six mois de dépenses courantes. « Mon épouse et moi étions vraiment heureux d’économiser ce montant parce que nous étions libérés de nos dettes et instantanément, un grand stress avait disparu de notre vie, raconte-t-il. Nous ne nous chicanions presque plus avec les questions d’argent. »

Sébastien et Natasha pensaient être prêts ensuite à commencer à investir pour leur retraite, à mettre de l’argent de côté pour leurs deux enfants et à payer leur prêt hypothécaire plus rapidement. Or, un nuage s’est pointé dans le ciel. La dernière année s’est avérée très compliquée et difficile, tant financièrement qu’émotivement. Ils ont dû puiser énormément dans leur fonds d’urgence, notamment pour acheter une deuxième voiture.

« De plus, nous avons dû nous endetter un peu pour cette voiture et notre erreur a été de ne pas nous discipliner à rembourser ce montant aussi radicalement que ce que nous avions fait en 2018, indique-t-il. Cela a fait que nous avions moins d’argent disponible à chaque paie. Puis, nous avons eu d’autres difficultés et nous avons dû piger à nouveau dans notre fonds d’urgence. »

Le couple vient donc de décider de reprendre une rigueur budgétaire plus stricte pour les mois à venir afin de renflouer son fonds d’urgence.

« Ça a été un choc de voir que nous en sommes là aujourd’hui, mais en même temps, les difficultés que nous avons traversées dans la dernière année auraient été intenables si nous n’avions pas redressé notre situation en 2018, indique-t-il. Nous avons pris goût à avoir toujours de l’argent dans nos comptes et à décider ce que nous faisons avec plutôt que de seulement payer ce que nous avons déjà dépensé. Nous allons reprendre le dessus. »