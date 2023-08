Les parents d’Amanda Round ont fait des folies pour lui offrir un cadeau de fin d’études secondaires : un ordinateur portable Microsoft Book 3 d’une valeur de 3000 $.

Sabina Wex La Presse Canadienne

Avec un prix aussi élevé, la mère d’Amanda Round s’est assurée de montrer au magasin la lettre d’acceptation de sa fille à l’Université McMaster, afin qu’elle puisse bénéficier d’un rabais d’environ 500 $ pour les étudiants. Mme Round, aujourd’hui étudiante en quatrième année du programme de sciences intégrées, conseille aux autres étudiants de faire comme sa mère.

« Je ne pense pas avoir jamais payé le prix fort pour un ordinateur, dit-elle. S’il n’y a pas de rabais pour la rentrée scolaire, il y a un rabais pour l’éducation. »

Selon Avery Swartz, consultante en technologie installée à Toronto, le prix des ordinateurs portables varie entre 300 $ et 3000 $. Mais c’est le bon moment pour acheter.

Le mois d’août est le meilleur moment de l’année pour acheter un ordinateur portable, car c’est à ce moment-là que toutes les offres sont proposées. Avery Swartz, consultante en technologie

Avery Swartz estime que les questions les plus importantes que les étudiants doivent se poser avant même de commencer à rechercher un ordinateur portable sont les suivantes : « Quel usage vais-je en faire ? À quoi va-t-il me servir ? Et combien d’argent sommes-nous prêts, moi ou mes parents, à payer ? »

Mme Round a fait cela avant d’opter pour le Microsoft Book 3 (qui n’est plus commercialisé aujourd’hui). Mme Round savait qu’elle voulait un ordinateur portable léger doté d’une surface permettant de dessiner des équations et des diagrammes pour ses cours, tout en étant capable d’exécuter des logiciels plus intensifs. Le Microsoft Book 3 est un « ordinateur portable deux en un », ce qui signifie qu’il possède à la fois les capacités d’un ordinateur portable et celles d’une tablette (qui dispose d’une surface de dessin), il était donc parfait pour elle.

Mme Round savait également qu’elle aurait besoin d’utiliser des programmes informatiques lourds pour ses cours, comme les systèmes d’information géographique (SIG). Elle avait donc besoin d’un ordinateur portable doté d’une plus grande mémoire vive (RAM). Les parents de Mme Round ont même payé un supplément pour plus de mémoire vive et d’espace disque sur son ordinateur portable (ce qui était inclus dans le prix final de 3000 $).

« Cela va vous paraître idiot, mais Les Sims et Minecraft sont de bons indicateurs [de la puissance informatique] », explique Mme Round.

Je dois utiliser des SIG dans mon programme et je pense que cela demande moins de puissance de calcul que ce dont vous auriez besoin pour faire fonctionner Les Sims correctement. Amanda Round, étudiante

Recommandation des établissements scolaires

Un bon moyen de connaître la mémoire vive dont les étudiants ont besoin est de le demander à l’administration de leur programme. Les sites web de nombreux programmes fournissent des recommandations sur les ordinateurs portables.

Le site web du programme d’informatique de l’Université Dalhousie propose une liste d’ordinateurs portables qui conviendraient à ses cours. Une fois que les étudiants savent quel modèle ils achètent, Chris Maxwell, administrateur des systèmes de la faculté (qui s’occupe également du service d’assistance technique), leur conseille de réfléchir à la valeur de la garantie.

« Si vous aimez vous asseoir avec votre ordinateur portable sur les genoux en buvant de la bière, vous ne voudrez peut-être pas investir dans quelque chose avec une garantie importante, dit-il. En effet, si vous renversez la bière sur l’ordinateur portable, la garantie ne sera pas honorée. »

Mais même les ordinateurs portables prêts pour la bière coûtent au moins quelques centaines de dollars. Bien que les tablettes soient une solution viable pour les étudiants qui se contentent de rédiger des travaux et d’utiliser l’internet pour leurs recherches, Mmes Round et Swartz ne sont pas très enthousiastes à leur égard.

Une tablette n’est pas un ordinateur portable. C’est une chose à part, c’est pourquoi on l’appelle différemment. Avery Swartz, consultante en technologie

Le problème est que les étudiants n’ont plus la possibilité de travailler sans ordinateur portable. De nombreux écoles secondaires et établissements d’enseignement supérieur ont conservé les éléments en ligne de la pandémie, alors même que les cours en présentiel reprennent.

« Je n’ai littéralement jamais reçu de travaux sur papier », affirme Mme Round.

Si vous découvrez que l’ordinateur portable dont vous avez besoin pour l’école n’est pas dans votre gamme de prix, Mme Swartz recommande d’acheter un ordinateur portable certifié remis à neuf. Il s’agit d’un ordinateur portable d’occasion qui a été réparé et débarrassé de tout son contenu antérieur, ce qui le rend souvent un peu moins cher.

Les principaux problèmes des ordinateurs portables remis à neuf sont qu’ils peuvent ne pas durer longtemps et que vous ne savez pas ce que vous obtenez. Mme Swartz insiste sur l’importance de poser de nombreuses questions avant d’acheter un ordinateur portable remis à neuf, par exemple : Quel est l’âge de l’ordinateur portable ? Dans quel état était-il lorsqu’il a été remis à neuf ? Existe-t-il une garantie de remise à neuf ?

Mme Swartz recommande également d’économiser de l’argent à long terme en investissant dans un ordinateur portable qui durera de trois à cinq ans, ce qui correspondra probablement à la durée de votre passage au secondaire ou dans l’enseignement supérieur. Selon elle, ces ordinateurs portables coûtent généralement entre 700 $ et 800 $.

« Je préférerais que vous dépensiez un peu plus… plutôt que de dépenser un peu moins pour un appareil qui, au bout de 18 mois, vous donnera l’impression d’être un déchet – littéralement un déchet, parce qu’ils ont tendance à finir aux ordures – et qui vous obligera à dépenser à nouveau », dit-elle.