Toronto reste la ville la plus coûteuse au Canada, devant Vancouver et Montréal

Toronto est toujours la ville la plus coûteuse au Canada, selon les résultats d’une enquête réalisée par la firme de conseils Mercer, qui s’est penchée sur le coût de la vie dans 227 villes sur cinq continents.

La Presse Canadienne

En atterrissant au 90e rang du classement annuel de la société spécialisée dans le monde du travail, Toronto restait, pour une deuxième année consécutive, plus coûteuse que Vancouver, qui s’est pour sa part posée au 116e rang du classement.

Les villes de Montréal et Ottawa ont obtenu un résultat essentiellement identique, s’emparant respectivement des 135e et 137e rangs de la liste. La cinquième et dernière ville canadienne au classement, Calgary, se trouvait au 145e rang.

Les villes canadiennes sont parmi les moins coûteuses en Amérique du Nord, a souligné Mercer dans un communiqué, et elles ont toutes légèrement reculé au classement par rapport à l’enquête de l’an dernier.

Les villes de New York (6e rang), Los Angeles (11e) et San Francisco (14e) sont les trois villes nord-américaines les plus coûteuses, selon Mercer, qui a précisé que toutes les villes des États-Unis avaient gagné des rangs dans le classement depuis l’an dernier.

La ville la plus coûteuse au monde serait Hong Kong, selon l’enquête de Mercer. Le deuxième rang est occupé par Singapour, tandis que trois villes suisses ferment le « top cinq », soit Zurich, Genève et Bâle, dans l’ordre.

« Malgré les pressions inflationnistes qui affectent la qualité de vie générale au pays, le Canada demeure une destination attrayante pour les travailleurs à distance », a observé mercredi, dans un communiqué, la conseillère principale du domaine Carrière chez Mercer Canada, Nicole Stewart.

« En raison de la grande souplesse amenée par le travail à distance, de nombreux employés revoient leurs priorités et reconsidèrent où ils souhaitent travailler et vivre. »

Mercer se penche chaque année sur le coût de la vie des grandes villes du monde pour offrir un point de référence aux organisations dont les activités comprennent des affectations pancanadiennes et internationales.