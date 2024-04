(Vancouver) Teck Resources a annoncé que son bénéfice du premier trimestre a diminué par rapport à l’année dernière, en partie à cause de sa participation réduite dans son activité de charbon sidérurgique ainsi que de la baisse des prix du cuivre et du zinc et de l’augmentation des coûts.

La Presse Canadienne

La société minière de Vancouver affirme avoir réalisé un bénéfice attribuable aux actionnaires de 343 millions, ou 65 cents par action diluée, pour le trimestre terminé le 31 mars. Le résultat se compare à un bénéfice de 1,14 milliard, ou 2,18 $ par action diluée, au cours du même trimestre de l’année dernière.

Les revenus ont totalisé 3,99 milliards, en hausse par rapport à 3,79 milliards au premier trimestre 2023.

Sur une base ajustée, Teck affirme avoir gagné 75 cents par action grâce aux activités poursuivies, en baisse par rapport à 1,78 $ par action diluée un an plus tôt.

Teck a finalisé la vente d’une participation minoritaire dans son activité de charbon sidérurgique, Elk Valley Resources, au japonais Nippon Steel Corp. et au sidérurgiste sud-coréen Posco en janvier.

Ces transactions font partie d’un plan plus vaste qui verra Glencore acquérir la participation restante de 77 % d’Elk Valley Resources. La transaction avec Glencore reste soumise à un examen réglementaire et devrait être finalisée plus tard cette année.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : TECK. B)