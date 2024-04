L’enquête aurait révélé que Nadine Ahn Ahn entretenait une « relation personnelle étroite et non divulguée » avec un autre employé qui bénéficiait d’un traitement préférentiel, notamment de promotions et d’augmentations de rémunération, ce qui violait le code de conduite de la banque.

(Toronto) La Banque Royale du Canada (RBC) a licencié sa cheffe des finances, Nadine Ahn, à la suite d’une enquête sur une relation qu’elle aurait entretenue avec un autre employé.

La Presse Canadienne

RBC affirme avoir récemment pris connaissance d’allégations impliquant Mme Ahn et avoir lancé un examen interne, tout en consultant un conseiller juridique externe pour enquêter, selon un communiqué publié vendredi en soirée.

L’enquête aurait révélé que Mme Ahn entretenait une « relation personnelle étroite et non divulguée » avec un autre employé qui bénéficiait d’un traitement préférentiel, notamment de promotions et d’augmentations de rémunération, ce qui violait le code de conduite de la banque.

Mme Ahn et l’autre employé ont tous deux été licenciés à la suite de l’examen.

RBC assure que l’enquête n’aurait trouvé aucune preuve que la conduite des deux personnes visées aurait eu une incidence sur les états financiers, la stratégie ou la performance financière ou commerciale de la banque.

Katherine Gibson, qui occupait jusqu’à tout récemment le poste de vice-présidente principale des finances et contrôleuse de RBC, a été nommée cheffe des finances par intérim, avec prise d’effet immédiat, pendant que l’on recherche un successeur permanent.