(Montréal) Lightspeed Commerce annonce mercredi qu’il supprime 280 emplois dans le cadre d’une restructuration, à un moment où il est aux prises avec des difficultés financières dans un contexte économique ardu pour ses clients.

La Presse Canadienne

Le spécialiste du commerce infonuagique explique par voie de communiqué que ces abolitions de postes représentent près de 10 % de ses dépenses d’exploitation liées aux effectifs.

Ces coupes s’inscrivent dans un effort plus large visant à faire des économies. L’entreprise montréalaise dit notamment avoir entrepris plusieurs autres initiatives de réduction des coûts dans ses installations et ses opérations.

Selon le fondateur et chef de la direction de Lightspeed, Dax Dasilva, qui a repris la barre de l’entreprise en février, la société « entre maintenant dans une phase axée sur l’efficacité opérationnelle et une croissance rentable ».

« Il faut par conséquent prendre des décisions difficiles telles qu’une réduction des dépenses au niveau des effectifs afin de permettre des investissements dans d’autres secteurs, écrit-il. Nous traversons ce passage obligé avec une reconnaissance de l’apport inestimable de chaque membre de l’équipe tout au long de notre parcours. »

En janvier 2023, l’entreprise avait aussi annoncé l’abolition de 300 postes, soit 10 % de ses effectifs de l’époque.

Depuis, sa situation financière a continué de se détériorer. En février dernier, son titre était toujours 86 % en dessous de son sommet d’août 2021.

À ce sujet, Lightspeed compte racheter un maximum de 10 % de son flottant, soit le maximum annuel autorisé en vertu des règles de la Bourse de Toronto, représentant environ 140 millions US.

Le chef des services financiers chez Lightspeed, Asha Bakshani, souligne que cette opération permettra de créer de la valeur pour les actionnaires et de réduire la dilution attribuable au régime d’actionnariat des employés.

L’entreprise ajoute mercredi qu’elle s’attend toujours à un chiffre d’affaires compris entre 895 et 905 millions US pour son exercice 2024, qui a pris fin le 31 mars, ainsi qu’à un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements équilibré ou positif. Elle fera le point à ce propos lors de la divulgation de ses résultats du quatrième trimestre, en mai.

Lightspeed prévoit que la majorité des frais de restructuration seront engagés au cours du premier trimestre de l’exercice 2025, qui vient de s’amorcer, et que la mise en place de son plan de restructuration sera terminée en grande partie à la fin du même trimestre, qui doit se conclure le 30 juin.

