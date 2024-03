(Montréal) Les Industries Dorel ont continué à perdre de l’argent au dernier trimestre, mais ces pertes limitées marquent une amélioration majeure au cours des deux dernières années et demie.

La Presse Canadienne

Le fabricant de meubles de maison et d’articles pour enfants a enregistré une perte nette de 3,8 millions US pour le trimestre se terminant le 31 décembre, contre une perte de 41,4 millions US pour la même période l’an dernier.

Dorel affirme que les revenus du quatrième trimestre ont augmenté de 3,1 % pour atteindre 350,7 millions US, contre 340,3 millions US un an plus tôt.

Sur une base ajustée, le bénéfice net des activités poursuivies a bondi à 200 000 $ US, ou un cent par action diluée, contre une perte de 39,8 millions US, ou 1,22 $ US par action diluée, l’année précédente.

Le résultat a dépassé les attentes des analystes d’une perte ajustée de sept cents par action diluée, selon la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.

C’est également la première fois depuis le milieu de 2021 que Dorel, qui vend des articles allant des canapés aux poussettes, réalise un bénéfice ajusté.

Le président et chef de la direction, Martin Schwartz, affirme que ses ventes de mobiliers de maison ont été décevantes, car le marché n’a pas rebondi comme prévu.

Toutefois, il affirme que l’entreprise montréalaise gagne des parts de marché et qu’elle est sur la bonne voie pour ramener sa division de produits pour enfants « sur une base solide ».

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : DII. B)