(Montréal) Le fabricant de meubles et de produits pour enfants Industries Dorel affiche des revenus à la hausse au quatrième trimestre et une perte nette moindre que celle enregistrée lors de la période correspondante de l’année précédente.

La Presse Canadienne

En divulguant ses résultats, lundi, après la fermeture des marchés, l’entreprise québécoise a fait état d’une poursuite du redressement de la division de produits de puériculture, avec le meilleur trimestre du segment depuis plus de cinq ans.

La société établie à Montréal a aussi souligné que la baisse des ventes dans l’industrie du meuble avait freiné les résultats de la division Dorel Maison.

Ainsi, pour le quatrième trimestre clos le 30 décembre 2023, Dorel, qui publie ses résultats en dollars américains, a affiché un chiffre d’affaires lié aux activités poursuivies de 350,7 millions US, soit une hausse de 3,1 % par rapport aux 340,3 millions US enregistrés lors de l’exercice précédent.

La perte nette pour le trimestre s’est chiffrée à 3,8 millions US, soit 0,12 $ US par action diluée, comparativement à 41,4 millions US, soit 1,27 $ US par action diluée, l’année précédente.

Dorel a fait état d’un bénéfice net ajusté de 200 000 $ US, soit 0,01 $ US par action, contre une perte nette ajustée de 39,8 millions US, soit 1,22 $ US par action, au quatrième trimestre de l’exercice précédent.

Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires a été de 1,39 milliard US, en baisse de 11,6 % par rapport à 1,57 milliard US l’an dernier. La perte nette a été de 62,4 millions US, soit 1,92 $ US par action, comparativement à 118,9 millions US, ou 3,65 $ US par action l’année précédente.

« Nous sommes en bonne voie de ramener la division Produits de puériculture sur une base solide. Le quatrième trimestre de la division Dorel Maison a été décevant, car le marché du meuble n’a pas rebondi comme prévu », a affirmé par communiqué le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

« Les ventes en ligne ont considérablement diminué par rapport aux niveaux de l’année dernière, mais le côté positif est que les ventes en magasin ont augmenté. En réponse à l’environnement difficile dans lequel nous évoluons, nous avons lancé un nouveau programme de réduction des coûts, principalement chez Dorel Maison, qui se traduira à l’avenir par des économies annuelles », a-t-il ajouté.