Un mois après avoir licencié une trentaine d’employés afin de réduire ses tensions financières, le fabricant montréalais de motoneiges et de motomarines électriques Moteurs Taïga obtient une recharge financière de 5,25 millions de dollars de la part de la société fédérale Exportation et Développement Canada (EDC).

Cette aide financière prend la forme d’un ajout à la « facilité de crédit » de 15 millions qui avait été déjà consentie par EDC à Taïga depuis septembre 2023.

Elle survient aussi à peine un an après que Taïga ait bénéficié d’une injection de fonds totalisant 40,1 millions de dollars de la part de la société d’État Investissement Québec et de la firme d’investissement Northern Private Capital.

Cette fois-ci, la recharge financière de 5,25 millions obtenue par Moteurs Taïga auprès de la société fédérale EDC survient à deux semaines de l’annonce de ses résultats de fin d’exercice 2023, le 28 mars prochain.

Ces résultats s’annoncent encore difficiles pour les actionnaires de l’entreprise dont la valeur boursière a encore reculé de 3 %, lundi, vers un nouveau creux de 60 cents par action, ou à peine 19 millions en valeur totale des actions en circulation.

De l’avis de Sam Bruneau, président-directeur général et cofondateur de Moteurs Taïga, le financement additionnel de 5,25 millions obtenu d’EDC survient « à un moment important » pour l’entreprise, devant lui permettre « de mieux gérer son fonds de roulement » et de « continuer d’accroître ses ventes et ses activités. »

D’ailleurs, dans son annonce financière effectuée tout juste avant la fin de séance boursière, lundi, Taïga indique avoir déjà « tiré 3,75 millions de ce financement supplémentaire » auprès d’EDC, et qu’un solde « jusqu’à 1,5 million » demeure disponible pour utilisation au besoin.

Entre-temps, en avance de ces prochains résultats trimestriels, Moteurs Taïga tente de rassurer ses actionnaires et ses bailleurs de fonds en annonçant des chiffres de production de motoneiges et de motomarines électriques « en croissance significative » en fin d’exercice 2023 par rapport à 2022.

Selon la direction de Taïga, l’entreprise a produit 417 de ses petits véhicules de loisir motorisé durant son 4e trimestre 2023, ce qui serait « son volume le plus élevé pour un seul trimestre. »

Et pour tout l’exercice 2023, Taïga indique que sa production a totalisé 1 056 véhicules, « ce qui témoigne d’une croissance significative de la capacité de production par rapport aux 133 véhicules produits en 2022 », soutient-on dans le communiqué d’annonce financière.