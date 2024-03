Une firme d’investissement de New York offre d’acheter l’exploitant de plateformes de commerce électronique de Longueuil mdf commerce.

KKR & Co. propose 5,80 $ par action, l’équivalent d’une prime de près de 60 % par rapport au cours de clôture des actions de mdf vendredi à la Bourse de Toronto.

L’offre donne une valeur de 255 millions à mdf, dont l’effectif s’élève à approximativement 650 employés.

Cette opération est le résultat d’une procédure de vente formelle « approfondie » menée par le conseil d’administration de mdf. La direction souligne que « plusieurs propositions » de parties intéressées par l’entreprise ont été prises en considération durant le processus d’examen stratégique.

KKR & Co., dont les actions sont inscrites à la Bourse de New York, est un géant de l’investissement. La valeur boursière de KKR (Kohlberg Kravis Roberts) atteint près de 90 milliards US.

La firme a été cofondée en 1976 par les hommes d’affaires Henry Kravis et George Roberts en compagnie de leur mentor Jerome Kholberg. Au fil des années, KKR a multiplié les transactions, qui se chiffrent aujourd’hui en centaines de milliards US.

« KKR a un long historique d’investissements réussis dans des entreprises de logiciels novatrices sur le marché mondial. Je suis convaincu que KKR constitue le partenaire idéal pour mdf commerce et qu’elle peut contribuer au succès continu de la société », commente par communiqué le PDG de mdf commerce, Luc Filiatreault.

« Nous nous réjouissons des énormes possibilités qui s’offrent à la plateforme d’approvisionnement électronique de mdf commerce à l’ère où les gouvernements adoptent de plus en plus de solutions numériques », souligne de son côté John Park, associé chez KKR.

Prix « respectable »

Le gestionnaire de portefeuille montréalais Philippe Hynes, chez Tonus Capital, se montre étonné par l’annonce de la vente. « Je pensais que mdf voudrait faire croître davantage son segment d’approvisionnement électronique avant de vendre. Il faut croire que KKR voulait acheter avant que ce segment montre toute sa rentabilité », dit-il.

Le prix offert est néanmoins « respectable » à ses yeux. « Les titres de petites capitalisations ont moins bien performé depuis plusieurs années et leurs évaluations sont, en général, beaucoup plus attrayantes que celles des grandes capitalisations. Nous pourrions voir plusieurs transactions comme celle-ci dans les prochains mois », croit-il.

L’analyste Richard Tse, de la Financière Banque Nationale, abonde dans le même sens en disant trouver intéressant ce que cette transaction pourrait signifier pour d’autres entreprises de son univers de couverture.

« Cette transaction s’inscrit dans la "stratégie ascendante" de KKR d’investir dans des entreprises de taille moyenne. Un certain nombre d’entreprises que je couvre peuvent être considérées comme de taille moyenne », souligne-t-il en mentionnant notamment les noms de titres québécois comme Coveo et Tecsys.

À court terme, Philippe Hynes soutient qu’il ne voyait pas beaucoup de vecteurs de croissance pour l’action de mdf, à l’exception d’une vente. « À long terme, le prix payé sera probablement avantageux pour KKR », dit-il.

L'offre étudiée

L’un des trois plus importants actionnaires de mdf, la firme privée d’investissement du Connecticut Long Path Partners, appuie la transaction.

Plus gros actionnaire de mdf commerce avec une participation de près de 14 %, le Fonds de solidarité FTQ dit étudier l’offre et ne pas avoir pris de décision pour le moment.

Même son de cloche du côté d’Investissement Québec, qui contrôle approximativement 12 % des actions de mdf commerce.

Les principales plateformes de mdf sont celles spécialisées en approvisionnement gouvernemental et en commerce électronique, mais l’entreprise exploite aussi une plateforme de places de marchés où l’on retrouve notamment le site d’emplois Jobboom.

Connue sous le nom de Mediagrif jusqu’au changement d’image de marque en 2020, mdf commerce a généré un chiffre d’affaires de 128 millions durant son exercice financier 2023. Il s’agit d’une progression de 19 % par rapport à l’exercice précédent.

Fondée il y a une trentaine d’années, l’entreprise a longtemps été propriétaire notamment du site de petites annonces LesPAC et du site de rencontres Réseau Contact.