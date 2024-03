La firme d’ingénierie AtkinsRéalis, anciennement SNC-Lavalin, a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes des analystes tandis que les prévisions de la direction tracent un portait optimiste pour 2024. L’action gagnait 9 % en début de séance.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Plombée par les contrats clés en main depuis quelques années, la société montréalaise aurait atteint un tournant en 2023, assure son président et chef de la direction Ian Edwards, lors d’une conférence avec les analystes, vendredi, pour discuter des résultats trimestriels.

À 23,6 millions, la perte d’exploitation des contrats clé en main à un prix forfaitaire a toutefois été plus élevée que prévu. Les analystes anticipaient une perte de 13 millions en moyenne, selon un recensement de RBC Marchés des capitaux.

AtkinsRéalis ne soumissionne plus des contrats clés en main depuis 2019, car ces projets connaissent souvent des dépassements de coûts. Elle doit encore en achever trois avant que les activités de cette division soient terminées, soit le Réseau express métropolitain (REM) dans la grande région de Montréal, la ligne de train léger Trillium, à Ottawa, et celle d’Eglinton, à Toronto.

Malgré la perte plus élevée, M. Edwards a assuré que l’avancement des projets et l’éventuelle sortie du secteur se déroulaient comme prévu. « Il n’y a rien qui a vraiment changé [qui traduirait une mauvaise surprise] », assure-t-il.

« Les travaux sur les projets en Ontario sont terminés, explique le dirigeant. Le reste du travail pour ces deux projets est lié à des services d’ingénierie et administratifs. »

M. Edwards estime que les pertes d’exploitation liées aux contrats clés en main seraient d’approximativement 10 millions par trimestre au cours de 2024. Il a réitéré que l’entreprise estimait être dans son droit de récupérer certains dépassements de coûts liés à la pandémie et que la direction déployait des efforts en ce sens.

Un ton optimiste pour 2024

Les explications de la direction semblent avoir satisfait les investisseurs. Les dépassements de coûts plus élevés n’ont pas éclipsé les résultats supérieurs aux attentes et les prévisions pour l’année 2024.

La direction croit être en mesure de générer l’équivalent de 400 millions en flux de trésorerie tirés de l’exploitation en 2024, grâce notamment à une diminution des coûts liés aux contrats clés en main.

Pour l’analyste de Financière Banque Nationale, Maxim Sytchev, les flux de trésorerie sont centraux à une éventuelle remontée durable de l’action en Bourse.

« La grande question est de savoir si les investisseurs généralistes, qui ont évité l’entreprise depuis plusieurs années, seront de nouveau attirés par le titre au moment où l’action s’échange à 10 fois les prévisions 2024 pour le ratio valeur d’entreprise/bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA), explique l’analyste. Ce ratio est de 15 fois pour les comparables. Nous croyons que la crainte de manquer le bateau va commencer à se manifester. »

AtkinsRéalis a également annoncé que l’entreprise comptait vendre Linxon. La filiale spécialisée dans l’électrification de projets faisait partie des actifs visés par une révision stratégique menée par l’entreprise.

La société juge que le contexte est toujours favorable pour sa filiale. « Par contre, le modèle d’affaires de contrat à prix fixe ne correspond plus à notre stratégie, explique M. Edwards. Pour cette raison, nous avons convenu de vendre la filiale. »

« Nous sommes activement engagés dans ce processus, mais il est trop tôt pour dire combien de temps cela prendra », précise-t-il.

La société a également annoncé qu’elle a modifié sa structure organisationnelle en 2024.

La division services d’ingénierie et celle de l’exploitation et de l’entretien seront fusionnées et gérées par région. Un bureau permanent du chef de l’exploitation a aussi été créé. « Notre nouvelle structure opérationnelle permettra un déploiement plus efficace de nos capacités mondiales à l’échelle locale », juge M. Edwards.

Résultats supérieurs aux attentes

AtkinsRéalis a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes tandis qu’elle affiche un bénéfice et une croissance de 24 % de ses revenus.

La société a dévoilé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 90 millions, comparativement à une perte de 54,4 millions à la même période l’an dernier. Le bénéfice ajusté dilué par action s’établit à 45 cents, soit 12,5 % de plus que la prévision des analystes. Les revenus, pour leur part, progressent de 24,2 % à 2,2 milliards.

Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient un bénéfice par action de 40 cents et des revenus de 2,07 milliards, selon la firme de données financières Refinitiv.

L’action d’AtkinsRéalis gagnait 4,13 $, ou 9 %, à 50 $ à la Bourse de Toronto en matinée.