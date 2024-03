La croissance organique de la société d’ingénierie montréalaise a généré un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 130,6 millions au quatrième trimestre, comparativement à 120,0 millions un an plus tôt.

Le titre du géant québécois du génie civil WSP Global s’est élevé à un nouveau sommet de 217 $ par action au cours de la journée de jeudi, après l’annonce de résultats de fin d’exercice 2023 meilleurs qu’attendu par les investisseurs et les analystes.

De plus, la direction de WSP a divulgué de nouveaux objectifs de résultats pour l’exercice 2024 qui, s’ils sont atteints, placerait la multinationale en avance par rapport à son plan stratégique de développement.

« WSP a conclu une solide fin d’exercice en 2023 et a présenté de nouvelles prévisions rehaussées pour toute l’année 2024, alors que la conjoncture favorable du marché de l’ingénierie civile et la qualité de sa gestion l’avaient déjà mis en bonne voie de dépasser les objectifs précédents de son plan stratégique », a commenté l’analyste Maxim Sytchev, de la Financière Banque Nationale, dans une note à ses clients.

Dans ses résultats de fin d’exercice 2023, annoncés mercredi soir, WSP a déclaré que ses revenus totaux (d’activités ordinaires) pour son 4e trimestre s’élevaient à 3,7 milliards, en hausse de 4,6 % sur un an.

Le bénéfice d’exploitation trimestriel (BAIIA ajusté) a atteint 524,9 millions, en hausse de 17,6 % sur un an, alors que le bénéfice net (ajusté) s’est élevé à 247,8 millions, en hausse de 18 % sur un an.

Pour tout l’exercice 2023, WSP a enregistré des revenus totaux de 14,4 milliards, en forte hausse de 21 % (7 % provenant de la croissance interne et 12 % découlant des acquisitions).

Le bénéfice net (ajusté) pour l’exercice 2023 s’est chiffré à 860 millions, ou 6,90 $ par action, en hausse de 24 % sur un an.

« Nous avons conclu en 2023 une année de croissance et de consolidation significatives », a indiqué Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP Global, dans ses commentaires sur les résultats trimestriels.

« Alors que nous continuons à aller de l’avant et à réaliser nos ambitions, nous entrons dans la dernière année de notre plan stratégique [de trois ans] avec une confiance alimentée par des conditions de marché saines et par des occasions de croissance soutenue. »

Amorcé en 2022, ce plan stratégique de développement a d’abord été marqué par l’acquisition pour 1,81 milliard US des activités d’environnement et d’infrastructure du groupe britannique John Wood.

Depuis, WSP a acquis quatre autres entreprises de génie établies sur trois continents, ce qui a porté son effectif total à un peu plus de 66 000 employés.

Record de nouveaux contrats

Sur cette lancée, durant l’exercice 2023, WSP a poussé ses gains de nouveaux contrats à un niveau record, ce qui lui a permis de terminer l’année avec un carnet de commandes évalué à 14,1 milliards de dollars, en hausse de 8,2 % sur un an.

Lors de la téléconférence avec les analystes, jeudi matin, Alexandre L’Heureux a indiqué que la principale source de croissance en 2024 serait encore constituée par les activités aux États-Unis et au Canada, alors que WSP continue de bénéficier du programme d’investissements en infrastructures de 1200 milliards US lancé par le gouvernement des États-Unis en novembre 2021.

« Nous continuons de constater une dynamique positive émanant du projet de loi bipartite [au Congrès américain] sur les investissements en infrastructures », a indiqué M. L’Heureux.

« Les plus grandes opportunités pour ce programme aux États-Unis et d’autres programmes de relance à l’échelle mondiale se trouvent dans les routes, les ponts et les grands projets de transport », selon le président de WSP Global.

Il s’agit aussi d’un secteur d’activité où l’entreprise a connu une forte augmentation de ses revenus en 2023.

Par ailleurs, WSP continue de diversifier ses activités pour répondre à la demande dans les « secteurs en hypercroissance » comme la santé, l’hôtellerie, les centres de données et la fabrication.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Le président de WSP Global, Alexandre L’Heureux, en 2019

« Nous assurons la pérennité de WSP Global pour soutenir nos ambitions de croissance », a souligné Alexandre L’Heureux.

Entre-temps, chez les analystes, on continue d’entretenir des perspectives plutôt favorables en ce qui concerne la valorisation boursière de WSP.

Jeudi, on dénombrait 12 recommandations d’achat des actions de l’entreprise, contre une recommandation de « conserver » et une autre de « vendre ».

Quant au prix cible moyen pour les actions de WSP, les analystes le situent aux environs de 219 $, soit à quelques dollars au-dessus de leur récente cote boursière.