L’organisme Les Produits du Québec vient de conclure un partenariat avec Amazon, qui s’ajoute à la dizaine de détaillants identifiant les articles provenant d’ici. L’organisme est-il en train de réussir là où le Panier bleu aurait échoué dans sa mission de promouvoir l’achat local ?

Après Walmart, Amazon entre dans la valse. Le géant américain identifiera clairement sur son site les articles certifiés Produit du Québec afin de faciliter le repérage des consommateurs.

« Comme près de la moitié des achats en ligne au Québec sont faits sur Amazon chaque année, vous conviendrez comme moi que ce partenariat est un incontournable », a fièrement souligné Elfi Morin, directrice générale des Produits du Québec – organisme chargé de la vérification et de l’authentification des articles –, à l’occasion d’un point de presse, lundi, au centre d’expédition YUL2 d’Amazon, à Lachine.

Le « détaillant d’envergure » devient ainsi le deuxième acteur international à collaborer avec Les Produits du Québec. BMR, SAIL, DeSerres, JC Perreault, les Pharmacies Jean Coutu, Brunet, La Vie en Rose et Souris Mini comptent également parmi les détaillants accolant des affichettes permettant d’identifier clairement les produits issus de la Belle Province. Walmart s’est joint à l’aventure en novembre.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Jean-François Héroux, directeur général du centre d’expédition YUL2 chez Amazon, Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, et Elfi Morin, directrice générale des Produits du Québec

Une page consacrée aux produits de la Belle Province, des logos de certifications sur chaque article vérifié et la mise en place de la Boutique fleurdelysée font partie des initiatives que mettra en place le géant des ventes en ligne. Pour le moment, sur la plateforme, 1750 produits sont authentifiés avec les sceaux Produit du Québec, Fabriqué au Québec et Conçu au Québec. Au total, chez tous les détaillants participants, 62 500 produits ont reçu l’une de ces trois marques.

Sur Amazon, les produits « chouchous » des consommateurs d’ici appartiennent aux marques Attitude, Annabelle et Sac magique, selon Jean-François Héroux, directeur général du centre d’expédition YUL2, où travaillent 400 employés.

« Nous espérons sincèrement que cette annonce renforcera davantage le soutien à l’achat local en offrant une visibilité accrue aux entreprises qui vendent ou qui souhaitent vendre sur le site d’Amazon », ajoute Mme Morin.

D’ici la fin de l’année, l’organisme conclura des partenariats avec cinq ou dix nouveaux détaillants, a confirmé sa directrice générale.

« Quand on voit de grandes entreprises qui font confiance à cette marque-là, on sait qu’on rame dans le bon sens », a pour sa part souligné Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie, présent lors du point de presse.

Un pied de nez au Panier bleu ?

Avec cette annonce concernant à Amazon, l’organisme Les Produits du Québec, dont les logos sont de plus en plus visibles, ne ferait-il pas un pied de nez au Panier bleu, plateforme d’achat en ligne regroupant des marchands d’ici, qui se voulait une solution de rechange aux gros détaillants sur le web ?

De faire cette comparaison-là, c’est injuste. Le front sur l’achat local, c’est un front tous azimuts. Il faut faire la promotion de l’achat local, peu importe où il réside. Il faut aller où les clients sont, et les clients sont chez Amazon. Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie

« Le Panier bleu, c’est maintenant une entité privée, a-t-il rappelé. Ils ont leur propre stratégie de développement. L’un n’exclut pas l’autre. Il y a assez de place au Québec pour faire la promotion de tous les produits locaux. »

Également interrogée à ce sujet, Mme Morin s’est bien gardée de critiquer le Panier bleu, créé par le gouvernement en pleine pandémie pour stimuler l’achat local. « Je ne peux pas parler pour le Panier bleu. On réussit bien parce qu’on a quelque chose de porteur. »

Et à ceux qui démonisent Amazon en l’accusant de concurrence déloyale envers les petites entreprises, Mme Morin a une réponse toute prête. « Plus de la moitié des achats en ligne au Québec se font sur Amazon. Il y a plusieurs petites entreprises qui sont sur Amazon, qui profitent de l’écosystème d’Amazon. On n’essaie pas de changer le consommateur, ajoute-t-elle. On va où il est et on lui donne des [repères] pour essayer de l’éclairer. »