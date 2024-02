Par une journée fraîche mais ensoleillée de février, dans l’ouest de Toronto, un camion à température contrôlée s’arrête à l’arrière d’une épicerie Metro, où des palettes de denrées alimentaires sur le point d’atteindre leur date de péremption attendent. C’est l’heure du ramassage hebdomadaire de la banque alimentaire Daily Bread.

Chaque paquet de viande, miche de pain et article de charcuterie a été soigneusement inspecté avant d’arriver sur le quai de chargement.

Pour les épiciers, la vente de denrées périssables implique de faire des choix continus pour chaque article exposé, en particulier ceux qui approchent de la fin de leur durée de conservation. Pour ceux qui ne sont pas vendus à temps, la plupart des magasins essaient de les donner à des banques alimentaires plutôt que de les jeter.

« Ce sont des appels quotidiens », a déclaré John Crisafulli, directeur du magasin Metro, lors d’une visite avec un journaliste de La Presse Canadienne. Tous les services commencent leur journée en recherchant les articles dont la date de péremption est proche et en les éliminant, ainsi que ceux qui présentent des imperfections ou des défauts qui les rendent indésirables.

Les directives de Metro sont simples. Deux jours avant leur date de péremption, les produits emballés font l’objet d’un rabais de 30 %. S’ils ne sont toujours pas vendus la veille, un employé les retire des rayons et les congèle dans l’entrepôt de l’arrière-boutique pour les donner aux banques alimentaires locales.

Certains de ces produits sont également vendus sur des applications de sauvetage alimentaire telles que Too Good To Go, a déclaré Dave Dinning, directeur principal de l’exploitation de Metro en Ontario.

En revanche, la durée de conservation des produits frais est plus difficile à déterminer et est laissée à l’appréciation des employés.

Prenons l’exemple des pommes. M. Crisafulli examine les honeycrisps, les galas et les Granny Smith, réorganise l’étalage et sélectionne celles qui présentent des défauts, des meurtrissures ou des trous. Il place ensuite les pommes les moins attrayantes dans un sac, le marque à 2 $ et le remet en rayon dans la section des réductions. Plus tard, des pommes plus fraîches viennent compléter la sélection. Enfin, les invendus deviennent du fourrage pour les animaux.

Chez Metro, ce processus se répète plusieurs fois par jour.

Trois façons de traiter les invendus

Selon John Lowrey, professeur adjoint à la D’Amore-McKim School of Business de l’Université de Northeastern, qui étudie les déchets alimentaires et les dons des détaillants, il y a trois façons de traiter les invendus : les mettre en vente à rabais, les jeter ou les donner. Décider du sort d’un produit frais peut demander beaucoup de travail, ajoute-t-il.

« L’employé doit d’abord inspecter le produit, puis le déplacer dans une autre partie du magasin », a déclaré M. Lowrey lors d’une interview. Et s’il ne se vend pas, il est à nouveau inspecté avant d’être jeté.

Les dons peuvent être plus efficaces.

Les détaillants alimentaires font souvent des dons de nourriture pour éviter les coûts de gestion des déchets et les frais de mise en décharge, a déclaré M. Lowrey. Ils peuvent également bénéficier d’incitations fiscales.

En effet, lorsque vous avez des restes de nourriture, vous pouvez soit payer des frais de ramassage au kilo aux entreprises de gestion des déchets, soit les enlever gratuitement et les donner à la banque alimentaire. John Lowrey, professeur adjoint à la D’Amore-McKim School of Business de l’Université de Northeastern

L’année dernière, Metro a déclaré avoir fait don de 4 millions de kilogrammes de nourriture dans le cadre de son programme One More Bite. D’autres épiciers canadiens, dont Loblaw, Sobeys et Walmart, font également don d’une partie de leurs excédents alimentaires.

Loblaw a déclaré que ses franchises, magasins et centres de distribution ont donné 6,7 millions de kilogrammes de nourriture à des organisations locales en 2022.

Sobeys et Walmart ont leurs propres programmes, mais n’ont pas répondu aux demandes de détails.

Les banques alimentaires ont établi un partenariat de longue date avec les détaillants en alimentation, qu’il s’agisse de grandes chaînes ou de magasins locaux, a déclaré Kirstin Beardsley, directrice générale de Banques alimentaires Canada.

« Nous comptons sur le soutien des magasins d’alimentation », a-t-elle déclaré, car les dons provenant des collectes d’aliments ont diminué pendant la pandémie et ne se sont pas rétablis. Selon Mme Beardsley, les banques alimentaires reçoivent environ 50 % des dons de l’industrie alimentaire, notamment des détaillants, des fabricants et des agriculteurs.

Les dons ne sont pas uniformes. La banque alimentaire d’Edmonton, par exemple, reçoit une grande quantité d’aliments récupérés de ses partenaires Loblaw, Sobeys et Walmart – notamment des fraises, des épinards et d’autres produits frais.

La banque alimentaire Daily Bread de Toronto, quant à elle, n’accepte pas les produits frais de ses partenaires, Metro et Food Basics, en raison des difficultés liées à une fenêtre de rotation serrée – et de la nécessité de s’assurer que les aliments restent sains pour la consommation.

« Une arme à double tranchant »

Selon Heather McLeod-Kilmurray, professeure de droit à l’Université d’Ottawa spécialisée dans le droit alimentaire, les aliments dont la date de péremption est dépassée peuvent encore être consommés sans danger, même s’ils ont perdu de leur fraîcheur.

« Les épiceries pensent que les consommateurs ne voudront pas acheter ces aliments et ne voudront pas les voir sur les étagères, a-t-elle déclaré. Cela donne l’impression que les aliments ne sont pas sûrs ou qu’il n’est pas souhaitable de les acheter. Mais en fait, ce n’est pas vrai. »

Le personnel des banques alimentaires trie généralement les dons, ajoutant une couche supplémentaire de mesures de sécurité alimentaire avant de les redistribuer.

Mais il est possible que les dons de nourriture soient liés à des prix plus élevés dans les magasins, a suggéré M. Lowrey.

« Dans un sens, les dons de nourriture peuvent être une arme à double tranchant », a-t-il déclaré.

L’étude de M. Lowrey a montré que lorsque les épiciers interviennent au début de la durée de conservation des produits, en les remplaçant par des produits frais, la qualité globale est meilleure pour les consommateurs.

Cela a pour effet d’augmenter la qualité des produits en rayon et les prix moyens, ce qui maintient les prix à un niveau élevé. John Lowrey, professeur adjoint à la D’Amore-McKim School of Business de l’Université de Northeastern

Néanmoins, M. Lowrey estime que les initiatives de dons des épiciers favorisent la durabilité et aident les communautés à répondre à leurs besoins d’urgence.

Pour Daily Bread, le partenariat avec les enseignes Metro est une bouée de sauvetage.

Avec chaque palette chargée à l’arrière du camion chaque jour, une famille de moins va se coucher le ventre vide – et une palette de moins finit son voyage dans une décharge.