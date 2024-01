Le vice-président et directeur général de Bell Textron Canada Michael Nault et le ministre fédéral des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, devant un CH-146 Griffon

Le ralentissement des livraisons chez Bell Textron Canada ne freine pas ses avancées dans le créneau de l’entretien et des services : le constructeur d’hélicoptères établi à Mirabel s’occupera de la maintenance des CH-146 Griffon de l’Aviation royale canadienne (ARC) pour 15 années de plus – un lucratif contrat de 2,3 milliards.

Cette filiale du conglomérat américain Textron sera notamment responsable de l’entretien lourd, de la réparation, la révision et l’approvisionnement des pièces pour les 82 exemplaires des CH-146 qui appartiennent à l’ARC.

« Le contrat est géré ici à Mirabel, a souligné le vice-président et directeur général de Bell Textron Canada, Michael Nault, mercredi, dans les installations de l'entreprise situées dans les Laurentides. Nous avons des employés déployés à travers les bases des Forces armées canadiennes. Nous allons devoir grossir l’équipe. C’est un ajout et un maintien d’emplois payants pour l’entreprise. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Un CH-146 Griffon de l'Aviation royale canadienne

C’est le ministre fédéral des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos qui a confirmé le contrat, qui entrera en vigueur à compter d’avril prochain. Il s’ajoute à une autre entente de 800 millions attribuée au constructeur en 2022 pour offrir une cure de rajeunissement – nouveaux moteurs et systèmes de mission et numérisation du tableau de bord… – aux CH-146 dans le but de prolonger leur durée de vie jusqu’au milieu de la prochaine décennie.

Un « premier vol » d’un hélicoptère mis à niveau est prévu d’ici la fin mars.

Le CH-146 Griffon est une variante du modèle civil Bell 412 EP. Cent appareils avaient été livrés à la Défense nationale entre 1995 et 1997. Ces hélicoptères sont utilisés dans des missions de transport tactique, des interventions d’urgence ainsi que pour des opérations de recherche et de sauvetage.

Plus grande équipe

Chez Bell Textron Canada, environ 100 personnes s’occupent de tout ce qui concerne les services techniques offerts aux Griffons de l’ARC. Cette équipe devrait accueillir une dizaine de nouveaux membres. Ils se déplaceront dans des bases militaires au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Nouveau-Brunswick ainsi qu’à Terre-Neuve-et-Labrador.

« Les Griffons, c’est une flotte très fatiguée, affirme Pierre Rochefort, chef de la direction de la firme Cirrus Research Associates et ex-commandant d’un escadron de chasseurs F-18 de l’ARC. C’est une bonne chose [de prolonger leur durée de vie] si l’on continue à l’utiliser pour des missions de sauvetage et pour ce qui s’effectue en Lettonie, par exemple. »

Dans ce pays européen, qui partage une frontière avec la Russie, le Canada a déployé plus de 700 militaires et participe à un groupement tactique multinational de l’OTAN en réponse à l’invasion russe en Ukraine.

L’annonce de ce contrat d’envergure survient au terme d’une année où les difficultés d’approvisionnement risquent d’avoir freiné les livraisons d’hélicoptères civils chez Bell Textron Canada, responsable de la construction de « l’ensemble de la gamme de produits commerciaux » du conglomérat (les modèles 412, 407, 429 et 505). Au terme de neuf premiers mois de 2023, on recensait 80 livraisons d’hélicoptères commerciaux, en recul de 26 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Dans ses états financiers, Textron attribue cette situation aux difficultés d’approvisionnement, une situation qui a affecté bon nombre d'entreprises manufacturières à travers le monde.

« Oui il y a des problèmes de pénurie, a répondu M. Nault, interrogé sur la question au cours d’un bref entretien avec La Presse. On est très créatifs, on a été capables de construire tous nos hélicoptères qui étaient au plan directeur. »

En conférence téléphonique avec les analystes financiers le 26 octobre dernier, le président et chef de la direction de Textron, Scott Donnelly, avait évoqué des « problèmes spécifiques » au Bell 505, sans entrer dans les détails. On aura une meilleure idée du portrait des livraisons dès la semaine prochaine, puisque la multinationale doit faire le point sur sa performance financière de fin d’année le 24 janvier prochain.

Le CH-146 Griffon en bref Constructeur : Bell Textron Canada

Équipage : deux pilotes et un mécanicien

Passagers : jusqu’à 12

Autonomie : 656 kilomètres

Vitesse maximale : 260 km/h

Masse à vide : 3500 kilogrammes (7715 livres)