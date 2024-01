Boeing présente fin août 2011 le 737 MAX, quatrième génération de son monocouloir vedette 737, l’avion commercial le plus vendu au monde.

PHOTO ELAINE THOMPSON, ASSOCIATED PRESS

(Paris) Le 737 MAX de Boeing, victime d’un incident spectaculaire vendredi aux États-Unis, lorsqu’une porte de l’avion s’est détachée, a connu une histoire tourmentée depuis son lancement.

Agence France-Presse

Né pour contrer Airbus

Boeing présente fin août 2011 le 737 MAX, quatrième génération de son monocouloir vedette 737, l’avion commercial le plus vendu au monde.

Plus économe en carburant, le 737 MAX, conçu pour les vols moyen-courriers, est censé contrer l’A320 Neo, présenté en décembre 2010 par Airbus et qui alors cumule déjà plus de 1200 commandes et engagements.

Certifié le 8 mars 2017 par l’agence américaine de l’aviation (FAA), le 737 MAX effectue son premier vol commercial le 22 mai 2017, avec la compagnie malaisienne Malindo Air.

Forte demande

Boeing fait face à une forte demande, sur fond de hausse exponentielle du trafic aérien mondial, notamment venu de Chine. Fin janvier 2019, 350 exemplaires du nouveau biréacteur avaient été remis à leurs acquéreurs, mais plus de 5000 commandes sont encore en attente.

Le succès est assombri par un goulot d’étranglement chez ses sous-traitants et fournisseurs, ce qui entraîne des retards de livraison et conduit Boeing à dépêcher ses propres salariés dans les usines de CFM, la co-entreprise entre General Electric et Safran, qui fabrique le nouveau moteur Leap.

Deux catastrophes

La belle aventure est aussi rapidement affectée par deux catastrophes.

Le 29 octobre 2018, un 737 MAX de la compagnie indonésienne Lion Air s’écrase en mer une dizaine de minutes après avoir décollé de Jakarta, tuant les 189 personnes à bord.

Le 6 novembre 2018, Boeing reconnaît implicitement qu’un capteur pourrait être en cause. La FAA ordonne le lendemain aux opérateurs à travers le monde de procéder « immédiatement » aux révisions préconisées par l’avionneur.

Le 10 mars 2019, un 737 MAX d’Ethiopian Airlines s’écrase à son tour quelques minutes après son décollage d’Addis-Abeba. Les 157 passagers et membres d’équipage périssent.

Immobilisation des appareils

La flotte mondiale des MAX est rapidement immobilisée à travers le monde : elle le restera 20 mois, le temps que les enquêteurs déterminent les défauts de l’appareil.

Les enquêtes des autorités indonésiennes et éthiopiennes mettent en cause le logiciel anti-décrochage MCAS. Le régulateur américain détecte un problème sur le microprocesseur de gestion des systèmes de vol et un défaut sur les câblages électriques. Les Indonésiens dénoncent aussi une formation inadaptée des pilotes.

En décembre 2019, le patron de Boeing Dennis Muilenburg, dont la gestion de la crise est jugée catastrophique, démissionne.

Boeing, qui a arrêté les livraisons du MAX quelques jours après l’interdiction de vol, suspend sa production de janvier à fin mai 2020.

Reprise du trafic

Le 18 novembre suivant, les autorités américaines autorisent de nouveau le 737 MAX à voler.

Plusieurs modifications devront être effectuées sur les appareils avant qu’ils ne puissent être remis en service et les pilotes devront suivre une nouvelle formation.

La compagnie brésilienne Gol affrète le 9 décembre 2020 le premier vol commercial depuis 20 mois. Sans encombre.

Accusé de fraude lors du processus d’approbation du MAX, Boeing accepte le 7 janvier 2021 de verser 2,5 milliards de dollars pour solder certaines poursuites.

Après une année et demie extrêmement difficile en raison de l’épidémie de COVID-19, le secteur du transport aérien commence à se reprendre. Des compagnies passent d’importantes commandes, comme Ryanair, qui achète en mai 2023 300 avions MAX.

À fin décembre 2023, Boeing avait livré plus de 1370 exemplaires du 737 MAX et son carnet de commandes atteignait encore plus de 4000 unités.

De nouveau cloué au sol

Le 5 janvier 2024, un vol d’Alaska Airlines évite de justesse la tragédie lorsqu’une porte se détache en plein vol d’un 737 MAX 9 reliant Portland (Oregon) à Ontario en Californie. Personne n’a été grièvement blessé, mais l’avion, alors à près de 5000 m d’altitude, est contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence.

La FAA ordonne le lendemain l’inspection immédiate de 171 des appareils 737 MAX 9 de Boeing dans le monde, qui sont suspendus de vol d’ici là, entraînant l’annulation de déjà plus d’un millier de vols.