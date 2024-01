(Dallas) Boeing demande aux autorités fédérales américaines d’exempter un nouveau modèle de son avion de ligne 737 Max d’une norme de sécurité conçue pour empêcher une partie du boîtier du moteur de surchauffer et de se briser pendant le vol.

Associated Press

Des responsables fédéraux ont déclaré l’année dernière que Boeing s’efforçait de remédier au danger présent sur les avions Max actuels. Entre-temps, ils ont demandé aux pilotes de limiter l’utilisation d’un système d’antigivrage dans certaines conditions afin d’éviter des dommages qui « pourraient entraîner une perte de contrôle de l’avion ».

Sans solution prête, Boeing a demandé le mois dernier à la Federal Aviation Administration (FAA) une exemption aux normes de sécurité liées aux entrées d’air des moteurs et au système d’antigivrage jusqu’en mai 2026. Boeing a besoin de cette exemption pour commencer à livrer le nouveau Max 7, plus petit, aux compagnies aériennes.

Boeing a affirmé vendredi qu’il « développait une solution à long terme » qui serait soumise à un examen par la FAA.

Mais certains observateurs ont tiré la sonnette d’alarme sur le fait que la sécurité repose sur le fait que les pilotes doivent se rappeler quand limiter l’utilisation du système d’antigivrage.

« Vous attirez notre attention lorsque vous dites que des gens pourraient être tués, a déclaré Dennis Tajer, porte-parole des pilotes d’American Airlines, au Seattle Times, qui a rapporté la demande d’exemption vendredi. Nous ne sommes pas intéressés par des exemptions et des accommodements qui dépendent de la mémoire humaine […] il doit simplement y avoir une meilleure solution. »

Les pilotes pilotant les Max 8 et Max 9 ont été avertis de limiter l’utilisation du système d’antigivrage à cinq minutes lorsqu’ils volent par temps sec. Sinon, selon la FAA, les entrées d’air autour des moteurs pourraient devenir trop chaudes et des parties du boîtier pourraient se détacher et heurter l’avion, brisant éventuellement les vitres et provoquant une décompression rapide.

C’est ce qui s’est produit lorsqu’une pale de ventilateur de moteur s’est cassée sur un 737 plus ancien lors d’un vol de la Southwest Airlines en 2018. Un morceau du boîtier du moteur desserré a heurté et brisé une fenêtre, et une femme assise à côté de la fenêtre a été tuée.

Le problème de surchauffe ne concerne que le modèle Max, dont les entrées de moteur sont en matériaux composites de carbone plutôt qu’en métal.

Une porte-parole de Boeing a déclaré dans un communiqué qu’à la demande de la compagnie, les pilotes du nouveau Max 7 suivraient les mêmes instructions concernant les systèmes d’antigivrage que les pilotes des avions Max actuels.

« Nous développons une solution à long terme qui sera soumise à des tests approfondis et à un examen de la FAA avant d’être introduite dans la flotte du 737 MAX », a indiqué la porte-parole.

La FAA a déclaré l’année dernière qu’elle n’avait reçu aucun rapport faisant état d’un problème de surchauffe survenant sur les vols Max, mais qu’elle avait averti les pilotes en raison de la gravité du risque, découvert lors d’un vol d’essai.

Le 737 Max est entré en service en mai 2017. Deux de ces avions se sont écrasés en 2018 et 2019, tuant 346 personnes. Tous les avions Max ont été cloués au sol dans le monde entier pendant près de deux ans, le temps que la compagnie apporte des modifications à un système de commande de vol automatisé qui poussait le nez de l’avion vers le bas sur la base de lectures de capteurs défectueux.

Plus récemment, les livraisons de Max ont été interrompues pour corriger des défauts de fabrication, et le mois dernier, la société a demandé aux compagnies aériennes d’inspecter les avions à la recherche d’un éventuel boulon desserré dans le système de commande du gouvernail.