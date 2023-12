Le plus important actionnaire de Gildan continue de s’opposer « fermement » au congédiement du fondateur et PDG du fabricant montréalais de vêtements, Glenn Chamandy, et critique la décision du conseil d’administration d’accorder un siège d’administrateur à un actionnaire institutionnel américain.

« La nomination au conseil d’administration d’un gestionnaire de fonds spéculatif qui ne détient des actions que depuis l’année dernière, avec une entente d’appuyer le conseil d’administration, et ce, pendant deux ans, constitue un grave problème de gouvernance et un conflit d’intérêt évident, surtout si l’on tient compte du fait que ce fonds spéculatif détient une participation dans l’un des plus gros clients de Gildan », soutient Charles Nadim, chef de recherche et gestionnaire de portefeuille chez Jarislowsky Fraser, dans une communication écrite acheminée à La Presse.

Glenn Chamandy s’est fait montrer la porte il y a 10 jours par le conseil d’administration de Gildan. Devant l’opposition de plusieurs importants actionnaires institutionnels, le conseil d’administration de Gildan a précisé que Glenn Chamandy avait servi un ultimatum calculé au conseil et qu’il souhaitait réaliser des acquisitions risquées. Le conseil d’administration de Gildan a de plus offert un siège d’administrateur à un représentant de Coliseum Capital, une firme d’investissement américaine qui appuie la démarche de l’entreprise.

Charles Nadim demande au conseil d’administration de reconnaître l’opposition « significative et sans précédent » à la transition du PDG et de prendre « immédiatement » des mesures pour réintégrer Glenn Chamandy en tant que PDG afin d’éviter toute perturbation potentielle à l’entreprise.

« Glenn Chamandy et son équipe de direction ont judicieusement alloué les capitaux pendant des décennies et nous avons confiance en leur capacité à poursuivre », précise Charles Nadim.

« Nous réitérons qu’il demeure le mieux placé pour diriger l’entreprise dans un programme majeur d’expansion et d’innovation, tout en encadrant les candidats internes dans le contexte d’un plan de succession complet qui aboutira à une transition ordonnée de la direction afin d’assurer le succès à long terme de l’entreprise. »

L’ex-PDG du CN et membre du conseil de Gildan, Luc Jobin, a affirmé dimanche que Glenn Chamandy souhaitait aller de l’avant avec une stratégie d’acquisitions multiples de plusieurs milliards de dollars dans des secteurs adjacents.

Ces acquisitions, selon Luc Jobin, seraient « hautement dilutives » pour les actionnaires en raison des émissions de dettes et d’équité nécessaires pour les réaliser. Luc Jobin a aussi dit que la réalisation de cette stratégie comportait un risque parce qu’elle nécessite des compétences qui ne sont pas pleinement maîtrisées par Glenn Chamandy.

Toujours selon Luc Jobin, Glenn Chamandy demandait de revoir dans deux ans le statut de développement d’un candidat interne, mais que Glenn Chamandy ne pouvait dire au conseil avec certitude si ce candidat pourrait atteindre le niveau nécessaire pour lui succéder comme PDG.

Le conseil ayant répondu à Glenn Chamandy qu’il devait compléter son travail d’évaluation de candidats externes avant de prendre position, Luc Jobin soutient que la relation avec Glenn s’est alors détériorée rapidement.

Glenn Chamandy a nié lundi avoir donné un ultimatum au conseil en lien avec une stratégie d’acquisitions et a répliqué que le conseil tentait une diversion pour détourner l’attention de la réaction des actionnaires à la gestion de la planification de la succession par le conseil.

Coliseum Capital est actuellement le deuxième plus gros actionnaire de Gildan avec une participation approximative de 6 %. Coliseum a exprimé son intention de bonifier sa participation dans Gildan en achetant des actions sur le marché pour devenir le plus important actionnaire devant Jarislowsky qui possède une participation d’environ 7 %.

Le conseil d’administration de Gildan a révélé dimanche qu’il invitait le cofondateur et associé directeur de Coliseum, Chris Shackelton, à se joindre à l’entreprise comme administrateur.

Il n’a pas tout de suite été possible d’obtenir une réaction chez Gildan.

Un autre actionnaire institutionnel a par ailleurs demandé, mardi, le retour en poste de Glenn Chamandy. La firme d’investissement new-yorkais Oakcliff Capital, dit que Glenn Chamandy doit être rétabli dans ses fonctions et que le conseil d’administration doit changer de président et inclure deux nouveaux membres qui sont des actionnaires importants.

« Ces changements doivent être effectués rapidement, car l’incertitude créée par les actions du conseil est néfaste pour les relations de Gildan avec ses clients et ses employés », est-il mentionné dans une lettre envoyée au conseil d’administration de Gildan.