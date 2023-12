Son chiffre d’affaires du deuxième trimestre ressort à 22,16 milliards de dollars, contre 22,81 milliards un an plus tôt.

(New York) Le groupe américain de livraison de lettres et de colis Fedex a subi un recul de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre de son exercice décalé par rapport à l’année précédente, du fait notamment de volumes moindres, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

Agence France-Presse

Fedex justifie cette baisse de son activité par une diminution des volumes, par un repli de 2 % du prix par paquet transporté dans sa branche Fedex Ground – plis et colis de 68 kg maximum –, tandis que les surcoûts liés au prix des carburants ont été inférieurs.

Son chiffre d’affaires du deuxième trimestre ressort à 22,16 milliards de dollars, contre 22,81 milliards un an plus tôt, et son bénéfice net s’établit à 900 millions de dollars, contre 788 millions sur la même période de l’exercice précédent.

Rapporté par action et à données comparables – référence pour les marchés –, le bénéfice net trimestriel atteint 3,99 dollars quand le consensus des analystes tablait sur 4,19 dollars.

Un ratage que les marchés ont sanctionné dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York : l’action Fedex perdait 8,46 %.

Le groupe a néanmoins amélioré son résultat opérationnel – à 1,28 milliard, contre 1,18 milliard sur la même période de l’exercice précédent – et sa marge opérationnelle est passée de 5,2 % à 5,8 %.

« C’est principalement dû à la mise en œuvre du plan d’entreprise Drive et à l’engagement continu pour la qualité du service et du chiffre d’affaires », a relevé le groupe, qui a procédé sur le trimestre à 500 millions de dollars de rachat d’actions et qui compte y consacrer un milliard supplémentaire sur cet exercice.

« Avec la demande qui continue de mettre sous pression notre chiffre d’affaires, nous sommes satisfaits de notre capacité à dégager une performance opérationnelle plus forte et une meilleure rentabilité », a commenté John Dietrich, directeur financier, cité dans le communiqué.

En ce qui concerne l’ensemble de son exercice 2024, Fedex anticipe désormais un recul inférieur à 5 % de son chiffre d’affaires – contre une stabilité prévue en fin de premier trimestre – et un bénéfice par action à données comparables de 15,35 à 16,85 dollars (hors ajustements comptables liés au dispositif de retraite), contre 15,10 à 16,60 prévus auparavant.

Son projet d’entreprise Drive devrait générer sur cette période 1,8 milliard de dollars de réductions permanentes de coûts.

Fedex emploie plus de 500 000 personnes dans le monde.