Michael Medline, le patron d’Empire, a expliqué que si la hausse des taux d’intérêt et l’incertitude économique générale ont un impact sur les comportements d’achat des clients, les fondamentaux de l’entreprise restent solides.

(Stellarton) La chaîne Empire prévoit sévir contre ce qu’elle considère être des demandes injustifiables d’augmentation des coûts de la part de certains de ses plus gros fournisseurs.

La Presse Canadienne

« Nous voyons maintenant plus de quelques-uns de nos grands fournisseurs partenaires envoyer des demandes d’augmentation de coûts pour février et certaines d’entre elles sont affligeantes », a déclaré Michael Medline, président et chef de la direction, lors d’un appel avec des analystes.

« Les périodes d’inflation ne sont pas une excuse pour répercuter chaque augmentation de coût sur les épiciers et, plus important encore, sur les Canadiens. Ce n’était pas la façon dont les affaires étaient menées avant cette période inflationniste », a dénoncé M. Medline, ajoutant que la société prévoit d’être « encore plus sévère » avec la dernière série de demandes.

« Si cela se traduit par quelques trous sur nos étalages, nous pensons que les Canadiens comprendront. »

Empire a affiché jeudi un bénéfice net de 181,1 millions pour le deuxième trimestre, comparativement à 189,9 millions au même moment l’an dernier.

Le propriétaire des enseignes IGA, Sobeys, Safeway et FreshCo, entre autres, a précisé que cela correspond à un bénéfice net de 72 cents par action, contre 73 cents par action il y a un an.

Les ventes trimestrielles sont passées de 7,64 milliards l’an dernier à 7,75 milliards cette année.

Les ventes des magasins comparables ont avancé de 2,2 %, mais de 2 % si on fait exception des ventes de carburant.

L’augmentation du chiffre d’affaires est principalement attribuée à une croissance dans l’ensemble de l’entreprise, mais plus particulièrement dans le domaine des remises, a expliqué la société. Cela fait écho aux commentaires de ses concurrents Metro et Loblaw dans leurs récents rapports sur les résultats, qui ont indiqué que les clients recherchent de plus en plus de meilleurs prix dans leurs bannières à rabais en raison de l’augmentation du coût de la vie.

Il y a six ans, Empire avait annoncé son intention de convertir jusqu’à un quart de ses 255 magasins Safeway et Sobeys de l’Ouest canadien à sa bannière de magasins à rabais FreshCo. À la mi-décembre, la société a déclaré qu’elle comptait 46 magasins FreshCo dans l’Ouest canadien et qu’elle prévoyait en ouvrir un autre au cours de l’exercice 2024.

Sur une base rajustée, Empire a révélé avoir gagné 71 cents par action diluée au cours de son plus récent trimestre, en baisse par rapport à un bénéfice rajusté de 73 cents par action diluée il y a un an.

Au cours du trimestre, les marges se sont contractées un peu plus que prévu en raison d’une plus grande pénétration promotionnelle des articles des circulaires, a-t-il dit. Les clients ont acheté davantage de marques propres d’Empire et ont opté pour des produits moins chers.

Empire a accéléré ses investissements dans les rénovations, les conversions et les nouveaux magasins au cours des dernières années, a déclaré la société dans son communiqué. L’investissement dans son réseau de magasins restera une priorité, en particulier en ce qui concerne les rénovations et l’expansion de son réseau de magasins à prix réduits.

Cependant, malgré le contexte macroéconomique difficile, M. Medline a déclaré qu’il constatait « une grande dynamique » dans l’entreprise. La dynamique des ventes a augmenté au cours des cinq premières semaines du troisième trimestre, a-t-il dit, plus que le deuxième trimestre, mais pas autant que le premier.

« Nous sommes optimistes quant à la poursuite de cette tendance, car les consommateurs commencent à reprendre confiance », a dit M. Medline.

La société a accéléré ses investissements dans les rénovations, les conversions et les nouveaux magasins au cours des dernières années, a déclaré la société dans son communiqué. L’investissement dans son réseau de magasins restera une priorité, en particulier en ce qui concerne les rénovations et l’expansion de son réseau de magasins à prix réduits.

Les résultats de l’épicerie sont conformes aux attentes, a estimé Irene Nattel, analyste de RBC, dans une note.

Empire poursuit sa stratégie visant à maximiser les revenus dans ses magasins à service complet, qui perdent de l’achalandage au profit des enseignes au rabais, tout en élargissant son propre réseau de magasins au rabais, a-t-elle ajouté.