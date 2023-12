RONA veut miser sur son image d’entreprise locale. Les marchands affiliés auront désormais leur nom inscrit en grosses lettres sur la façade et même à l’intérieur du magasin. Une stratégie visant à attirer de nouveaux marchands afin qu’ils adoptent l’enseigne, estime Richard Darveau, président de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT).

Selon lui, les différentes chaînes se livrent actuellement une bataille féroce pour attirer de nouveaux propriétaires. « Le maraudage est à son pic », lance-t-il sans détour.

De son côté, Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, marchands affiliés RONA et affaires publiques, n’a pas caché que l’entreprise avait « l’intention très ferme de recruter de nouveaux marchands RONA ». Nos équipes sont à pied d’œuvre », a-t-il confirmé au bout du fil.

« Notre réseau de marchands affiliés fait partie intégrante de la stratégie de croissance de RONA et constitue une priorité clé pour notre organisation. À la suite d’analyses approfondies du marché et de consultations auprès des marchands RONA, nous avons revu notre offre globale afin que les marchands puissent dominer leur marché », a pour sa part déclaré Andrew Iacobucci, président et chef de la direction de RONA, dans un communiqué.

Ainsi, l’entreprise a décidé d’investir « plusieurs millions » pour refaire la signature visuelle des magasins et inscrire le nom des propriétaires sur l’enseigne extérieure. « On a aussi trouvé des façons de les rendre plus compétitifs dans la vente de bois et matériaux de construction. Ils seront en mesure d’être plus agressifs dans le marché, agressivité qui va se traduire par des ventes supplémentaires pour eux », explique M. Lamoureux.

« Les Québécois, les Canadiens apprécient savoir chez qui ils magasinent, indique-t-il en faisant référence à la nouvelle image de marque. Cette notion de propriétaire qui est là sur le plancher, qui les aide, qui les sert, on voit qu’il y a une résonance très forte dans le marché. On veut que nos marchands puissent en tirer le maximum. »

« Retour aux sources »

L’entreprise a fait l’annonce de ces investissements la semaine dernière à l’occasion de sa rencontre avec ses marchands affiliés. À travers le pays, l’entreprise compte quelque 200 magasins RONA, propriétés de marchands affiliés. De ce nombre, une centaine sont au Québec.

De son propre aveu, M. Lamoureux soutient que l’entreprise, qui a changé de mains à quelques reprises en six ans, veut faire un « retour aux sources ».

C’est sûr que ça va rappeler à tout le monde que ces entrepreneurs-là, ce sont des gens d’ici. Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, marchands affiliés RONA et affaires publiques

Il précise qu’actuellement, le nom des propriétaires n’apparaît pas systématiquement sur l’enseigne des magasins. RONA veut avoir une certaine uniformité. Le changement n’est pas encore visible, mais « sera déployé prochainement ».

À l’AQMAT, M. Darveau semble peu surpris de voir RONA adopter cette stratégie. « Toutes les bannières déploient leur arsenal de services et de marketing pour garder et attirer leurs marchands affiliés qui sont extrêmement sollicités par la concurrence, affirme-t-il. Il faut dire que depuis la pandémie, la quincaillerie est perçue, avec raison, comme un marché porteur. Le maraudage est à son pic. Aucune enseigne n’est épargnée, chacune tentant de gagner des parts de marché en augmentant son nombre de points de vente plutôt qu’en créant de nouveaux magasins. »

En novembre 2022, la chaîne de rénovations Lowe’s annonçait la vente de toutes ses activités canadiennes, dont les enseignes RONA et Réno-Dépôt, à la société de capital-investissement new-yorkaise Sycamore Partners, pour une somme en espèces de 400 millions US et une contrepartie différée calculée sur le rendement futur.

Depuis lors, RONA a entamé la conversion de sa cinquantaine de magasins Lowe’s situés à l’extérieur du Québec en RONA+. Celle-ci sera terminée à la fin du mois de février. D’ici quelques semaines, le site internet de Lowe’s ne sera plus actif et toutes les activités transactionnelles seront transférées sur celui de RONA.

