Walmart Canada annonce que près d’un milliard de dollars seront investis au cours du présent exercice dans une série de projets visant à moderniser la présence du géant de la vente au détail au Canada.

La Presse Canadienne

Les dépenses comprendront plus de 300 millions pour le réaménagement et la rénovation de magasins.

Certains magasins de la chaîne seront modifiés pour inclure de plus grandes zones de fruits et légumes, avec un plus grand assortiment de produits, plus d’espace pour que les employés puissent préparer les commandes des clients et des marquages plus clairs dans les allées.

Walmart ouvrira également un « magasin du futur » à Mississauga, en Ontario, où les clients trouveront des produits électroniques habituellement stockés dans des boîtes, mais disposés dans des présentoirs ouverts, ce qui favorisera l’interaction.

Toujours dans le rayon électronique, les clients pourront voir la disponibilité des produits en temps réel, scanner un code QR pour passer commande et bénéficier d’une livraison immédiate sur place par un collaborateur.

Le site sera complété par un pôle santé qui regroupera la pharmacie, le centre de vision et la clinique médicale de Walmart.

Ces changements s’inscrivent dans le cadre d’une transformation quinquennale que Walmart Canada a annoncée en juillet 2020 et qui vise à remanier l’infrastructure des magasins et l’expérience des clients en y apportant des améliorations d’une valeur de 3,5 milliards.