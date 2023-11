Protection des mineurs L’Union européenne ouvre une enquête visant Meta et Snap

(Bruxelles) La Commission européenne a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête sur les mesures mises en œuvre par Meta (maison-mère de Facebook et Instagram), et Snap (Snapchat) pour protéger les mineurs, notamment leur « santé physique et mentale », au lendemain d’une démarche identique visant TikTok et YouTube.