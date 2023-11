AtkinsRéalis affiche un bénéfice et des prévisions en hausse

AtkinsRéalis a affiché vendredi un bénéfice du troisième trimestre plus de deux fois plus important que celui de la même période l’an dernier, en plus de réviser à la hausse ses perspectives de croissance pour ses revenus.

La Presse Canadienne

La société anciennement connue sous le nom de Groupe SNC-Lavalin a réalisé un bénéfice net des activités poursuivies de 105 millions, ou 60 cents par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, ce qui se comparait à un profit de 44,7 millions, ou 25 cents par action, pour le troisième trimestre de l’an dernier.

Les revenus trimestriels ont totalisé 2,20 milliards, après avoir atteint 1,89 milliard un an plus tôt.

Ce total comprend les revenus des services professionnels et de la gestion de projets, qui ont atteint 2,17 milliards, soit davantage que les 1,86 milliard de l’an dernier à cette rubrique. Les revenus tirés des investissements de capitaux ont atteint 2,89 millions, après avoir été de 29,5 millions un an plus tôt.

Sur une base ajustée, les activités de services professionnels et de gestion de projet ont rapporté 38 cents par action au cours du trimestre, un chiffre en hausse par rapport au bénéfice ajusté de 30 cents par action de l’an dernier.

Dans ses perspectives, AtkinsRéalis a dit s’attendre à ce que la croissance interne de ses revenus pour l’exercice 2023 s’établisse entre 15 % et 17 %, alors que ses prévisions précédentes visaient une croissance d’entre 12 % et 15 %.