Les revenus de Nuvei grimpent de plus de 50 % au troisième trimestre

(Montréal) L’action de Nuvei prenait plus de 20 % mercredi, en début d’après-midi, après que la société a signalé que ses revenus avaient grimpé de plus de 50 % au plus récent trimestre, en plus de revoir à la hausse ses prévisions financières.