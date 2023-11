iA Groupe financier a réalisé un bénéfice net de 55 millions au troisième trimestre, marqué par une baisse de valeur de son portefeuille immobilier et par une expérience favorable en assurance.

Par action, le profit se chiffre à 54 cents. Les résultats ont été dévoilés mardi après la fermeture des marchés.

Dans une analyse, Valeurs mobilières Desjardins note l’écart grandissant entre le bénéfice net par action de 54 cents et le bénéfice tiré des activités de base (2,50 $). Le gouffre entre les deux mesures vient des impacts défavorables liés aux marchés, notamment une baisse de valeur des immeubles détenus en portefeuille à des fins de location.

Depuis le 1er janvier 2022, la valeur du portefeuille immobilier a dégonflé de près de 300 millions.

Les immeubles de bureaux au pays connaissent un fort taux d’inoccupation depuis la pandémie. La hausse des taux d’intérêt a aussi influencé à la baisse la valeur des actifs.

iA possède et gère avec des partenaires plus de 685 000 mètres carrés (7,4 millions de pieds carrés) dans plus de 40 immeubles au Canada.

À Montréal, elle détient des participations dans le Carrefour iA (magasin Simons), le 1981 et le 2200 McGill College et le 2020 Robert-Bourassa. À Québec, elle détient l’Édifice Mérici, sur la Grande Allée, et les Édifices Bois Fontaine, sur le chemin Sainte-Foy.

Il est habituel pour un assureur vie de détenir de l’immobilier. Il s’agit d’une façon d’apparier l’actif et le passif, les loyers perçus servant, par exemple, à payer les rentes aux assurés.

La juste valeur du portefeuille est passée de 1,8 milliard à 1,6 milliard au cours du trimestre, un chiffre qui tient compte des achats, des ventes et des transferts survenus durant la période.

Pour les neuf premiers mois de 2023, la perte est de 154 millions sur les immeubles. Pour l’ensemble de 2022, la perte était de 139 millions.

iA Groupe financier a pris la décision d’ajuster son taux de rendement attendu des biens immobiliers afin qu’il reflète la réelle valeur à ce jour. Notre portefeuille est de grande qualité avec une durée moyenne des baux d’environ neuf ans, dont une large portion des immeubles est occupée par des organismes gouvernementaux. Pierre Picard, porte-parole d’iA Groupe financier, dans un courriel

Expérience favorable en assurance

Au-delà de ses mésaventures immobilières, iA est d’abord un assureur. À ce chapitre, le trimestre est encourageant.

Les primes nettes, équivalents de primes et dépôts ont totalisé, au troisième trimestre 2023, près de 3,9 milliards, ce qui représente une augmentation de 17 % par rapport au trimestre correspondant de 2022.

Au Canada, le bénéfice tiré des activités d’assurance s’élève à 91 millions.

« En ce qui concerne l’expérience en assurance liée aux activités de base, l’invalidité et la morbidité ont été favorables à l’assurance individuelle et dans les régimes d’employés. Les réclamations de décès à l’assurance individuelle ont également été légèrement inférieures aux prévisions. Ces éléments favorables ont toutefois été contrebalancés par des réclamations plus élevées chez iA Auto et habitation », lit-on dans le communiqué annonçant les résultats.

En 2022, Industrielle Alliance était le plus important assureur vie du Québec, selon le rapport annuel sur les institutions financières préparé par l’Autorité des marchés financiers. Avec des primes souscrites de 4,9 milliards, elle arrive devant Desjardins et Sun Life.

