(San Francisco) Disney+ a rebondi cet été avec 7 millions d’abonnés supplémentaires depuis fin juin, et le géant du divertissement parie sur des contenus de meilleure qualité et des réductions de coûts pour rendre son activité de streaming rentable.

Julie JAMMOT Agence France-Presse

Après trois trimestres consécutifs de pertes d’abonnés, Disney+ a rassuré les investisseurs avec ces gains supérieurs aux attentes.

Elle compte désormais 112,6 millions d’abonnés, sans compter la version indienne du service-principale responsable du déclin-d’après le communiqué de résultats trimestriels du groupe californien publié mercredi.

Les trois plateformes de streaming du groupe (Disney+, ESPN+ et Hulu) ont en outre largement réduit leurs pertes opérationnelles sur un an, à 420 millions de dollars pour la période de juillet à septembre, au lieu de 1,47 milliard à l’été 2022.

Bob Iger, le patron de la société, a assuré mercredi que « transformer le streaming en moteur de croissance rentable » est sa priorité, lors d’une conférence aux analystes.

L’année dernière, l’entreprise avait assuré que Disney+ parviendrait à la rentabilité en 2024.

Le dirigeant s’est félicité des « efforts » réalisés par Disney en termes de restructuration et d’efficacité. « Nous sommes sur la bonne voie pour réaliser environ 7,5 milliards de dollars de réductions de coûts, soit 2 milliards de plus que prévu », a-t-il indiqué.

Le royaume enchanté a en effet supprimé 8000 postes. La grève historique à Hollywood, qui a paralysé la production pendant des mois, a aussi permis de faire des économies.

Du côté des contenus, Bob Iger a promis une programmation « équilibrée entre des suites de titres très populaires et de nouveaux films et séries originaux de qualité, à commencer par Wish », un film d’animation qui sort en salles en novembre.

Manque de « qualité »

« Au moment où la pandémie a frappé, nous étions en train d’augmenter considérablement notre production. J’ai toujours pensé que la quantité pouvait nuire à la qualité et je pense que c’est exactement ce qui s’est passé », a reconnu le dirigeant.

« Nous nous retroussons tous les manches, moi y compris, […] pour produire moins et nous concentrer davantage sur la qualité ».

Il compte aussi sur la diversification des sources de revenus – quelque 5,2 millions d’abonnés ont souscrit à la formule avec publicité lancée il y a près d’un an – et sur une politique plus stricte en termes de partage des mots de passe entre utilisateurs.

Cette méthode a fait ses preuves pour Netflix, mais elle ne portera pas ses fruits « avant 2025 » chez Disney, a estimé le patron.

Il table en outre sur une nouvelle offre rassemblant Disney+ et des contenus de Hulu aux États-Unis pour améliorer ses marges dans le streaming. Cela permettra de « réduire les coûts d’acquisition des clients et fera diminuer le nombre de désabonnements », a-t-il souligné.

Disney, déjà actionnaire majoritaire de cette plateforme aux contenus plus adultes, a annoncé la semaine dernière le rachat des parts qui lui manquaient (un tiers de la société pour 8,6 milliards de dollars) à NBC Universal, filiale de Comcast.

Paul Verna, analyste d’Insider Intelligence, prédit néanmoins de possibles « tensions avec Comcast » au sujet du prix négocié il y a cinq ans.

Grève

En tout, au quatrième trimestre de son exercice décalé, Disney a réalisé un chiffre d’affaires de 21,2 milliards de dollars (+5 % sur un an) de juillet à septembre, dont il a dégagé 264 millions de dollars de bénéfice net (+63 %).

Mi-septembre, le géant du divertissement a annoncé des investissements de 60 milliards de dollars sur dix ans pour sa branche comprenant les parcs d’attraction, croisières et produits dérivés.

Ses revenus ont augmenté de 13 % sur un an, à 8,2 milliards de dollars cet été.

Quant à l’impact de la grève à Hollywood, « il a été négligeable » pour Disney, a fait savoir Bob Iger sur la chaîne CNBC mercredi.

Les acteurs et les grands studios d’Hollywood sont parvenus mercredi à un accord pour mettre fin au mouvement social, a annoncé le syndicat des comédiens SAG-AFTRA.

Cette grève, la pire du secteur depuis 1960, paralysait la production de films et séries aux États-Unis depuis de longs mois et a coûté des milliards à l’économie américaine

La situation s’est dénouée pour les scénaristes en septembre, mais les négociations avec les comédiens, qui ont débrayé mi-juillet, n’ont abouti que mercredi.

Ils réclamaient une meilleure rémunération dans une industrie bouleversée par l’avènement du streaming et des garde-fous en matière d’intelligence artificielle.