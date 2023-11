Les acteurs et les studios d’Hollywood s’entendent et mettent fin à la grève

(Los Angeles) Les acteurs et les grands studios d’Hollywood sont parvenus mercredi à un accord pour mettre fin à la grève qui paralysait la production de films et séries aux États-Unis depuis de longs mois et a coûté des milliards à l’économie américaine, a annoncé le syndicat des comédiens SAG-AFTRA.

Agence France-Presse

« La grève prendra officiellement fin le jeudi 9 novembre à 0 h 01 », heure de Los Angeles, a expliqué l’organisation dans un communiqué. Un « accord de principe » a été trouvé après 118 jours de grève de la part des comédiens, qui réclamaient une meilleure rémunération dans une industrie bouleversée par l’avènement du streaming et des garde-fous en matière d’intelligence artificielle.

Plus de détails à venir.