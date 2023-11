Magna International a affiché vendredi un bénéfice et des revenus en hausse pour son troisième trimestre, surpassant les attentes des analystes.

La Presse Canadienne

Le fabricant de pièces d’automobiles a fait état d’un bénéfice de 394 millions US pour son trimestre clos le 30 septembre, en hausse de 36 % par rapport à celui de 289 millions US réalisé lors de la même période l’an dernier.

Les ventes ont progressé de 15 % à 10,69 milliards US par rapport au plus récent trimestre, pour lequel elles s’étaient établies à 9,27 milliards US.

Sur une base ajustée, Magna a vu son bénéfice grimper à 1,46 $ US par action, alors qu’il avait été de 1,10 $ US par action un an plus tôt.

Ce résultat a surpassé les attentes des analystes, qui visaient en moyenne un profit par action de 1,32 $ US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

La société établie à Aurora, en Ontario, a expliqué que la croissance de ses profits était attribuable au lancement de nouveaux programmes dans la dernière année, à une hausse de production de véhicules légers partout dans le monde et à une augmentation des prix pour couvrir la hausse des prix de production.