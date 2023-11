Sur une base ajustée, Shopify a indiqué avoir gagné 24 cents US par action au plus récent trimestre, par rapport à une perte ajustée de 2 cents US un an plus tôt.

Un profit de 718 millions US et des revenus en hausse de 25 %

(Ottawa) Shopify a affiché jeudi un bénéfice net du troisième trimestre de 718 millions US, ce qui se comparait à une perte de 159 millions US pour la même période l’an dernier, tandis que ses revenus ont progressé de 25 % sur un an.

La Presse Canadienne

La société de solutions de commerce électronique a précisé que son bénéfice par action avait atteint 55 cents US pour le trimestre clos le 30 septembre, par rapport à une perte par action de 12 cents US au troisième trimestre de l’an dernier.

Les revenus trimestriels ont totalisé 1,71 milliard US, après s’être établis à 1,37 milliard US l’an dernier.

Les revenus d’abonnement ont grimpé à 486 millions US, comparativement à 377 millions US un an plus tôt, tandis que les revenus de solutions aux marchands ont totalisé 1,23 milliard US, après voir été de 989 millions US l’an dernier.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 14 cents US et à des revenus de 1,67 milliard US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.