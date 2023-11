Les Vêtements de Sport Gildan ont réalisé un bénéfice net du troisième trimestre de 127,4 millions US, en baisse de 16,7 % par rapport à celui de 153 millions US de la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

La société montréalaise de fabrication de vêtements a vu ses ventes progresser de 2,3 % pour atteindre 869,9 millions, en hausse par rapport à celles de 850 millions US du troisième trimestre précédent.

Le bénéfice par action s’est chiffré à 73 cents US, alors qu’il avait été de 84 cents US un an plus tôt.

Le président et chef de la direction de Gildan, Glenn Chamandy, a souligné que la performance de l’entreprise au troisième trimestre avait été conforme à ses attentes.

Gildan continue à s’attendre à voir ses revenus croître au quatrième trimestre par rapport à l’an dernier.

L’action de Gildan prenait, jeudi après-midi, 5,22 $, soit 13,5 %, pour se négocier à 43,93 $ à la Bourse de Toronto.