Au tour de Levi Strauss & Co de faire l’objet d’une enquête

(Ottawa) Qu’ont en commun Ralph Lauren Canada, Nike Canada, Dynasty Gold Corp., Walmart Canada, et maintenant Levi Strauss & Co. Canada ? Réponse : ces entreprises sont toutes soupçonnées d’avoir recours au travail forcé des Ouïghours dans le Xinjiang.

L’Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises (OCRE) a annoncé mercredi que les chaînes d’approvisionnement en coton de l’entreprise Levi Strauss & Co. Canada feraient l’objet d’une enquête pour faire la lumière sur ces allégations.

Le fabricant de vêtements connu pour ses jeans et ses vestons en denim vient s’ajouter à une liste de plus en plus longue de compagnies sur qui pèsent de tels soupçons – il s’agit de la septième investigation déclenchée par l’ombudsman Sherry Meyerhoffer.

« Les allégations formulées par les plaignants soulèvent de sérieuses questions au sujet d’une atteinte possible à un droit de la personne reconnu à l’échelle internationale, soit le droit d’être à l’abri du travail forcé », écrit-elle dans son rapport d’évaluation initiale.

Selon les 28 organisations de la société civile qui ont déposé la plainte, Levi Strauss & Co. Canada entretiendrait des relations commerciales avec la société chinoise Jiangsu Guotai Guosheng, identifiée comme ayant recours au travail forcé des Ouïghours.

« Il semble qu’une enquête soit nécessaire dans les circonstances », conclut ainsi Sherry Meyerhoffer. À plusieurs endroits dans le rapport, elle note le manque de collaboration de l’entreprise dans l’examen de la plainte.

Car même si celle-ci nie les allégations, elle n’a pas « fourni de détails quant à la nature et à la portée de son obligation de diligence raisonnable », notamment sur « l’utilisation éventuelle d’une technologie de traçabilité des fibres », reproche-t-elle.

Un enjeu complexe

Couper les ponts avec des fournisseurs chinois qui violent les droits humains n’est pas si simple qu’il y paraît, expose le professeur Ari Van Assche, spécialiste en économie de la Chine à HEC Montréal. « Ce n’est pas facile du tout », estime-t-il.

« On parle d’entreprises qui emploient un fournisseur, qui emploient un fournisseur, qui emploient un fournisseur. Souvent, les activités de travail forcé sont cachées ; c’est donc difficile de savoir si le coton vient de tel ou tel fournisseur », expose-t-il en entrevue.

Et l’OCRE, créé en 2019, ne dispose pas de pouvoirs pour discipliner les compagnies qui ferment les yeux, intentionnellement ou pas, sur ces pratiques – l’agence fédérale peut couper le robinet de l’aide fédérale, mais elle ne peut pas imposer d’amendes.

On est loin des mesures musclées qui ont été mises en place aux États-Unis. Là, en vertu de la Loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours, les agents frontaliers peuvent bloquer les marchandises du Xinjiang issues du travail forcé.

« Il revient aux entreprises de démontrer qu’il n’y a pas de travail forcé. Autrement dit, elles sont coupables jusqu’à ce qu’elles prouvent leur innocence », résume le professeur Van Assche.

Dans une réaction transmise par courriel, Levi Strauss & Co assure avoir « clairement fait savoir à tous [ses] fournisseurs » qu’elle n’accepte « aucun matériau, y compris le coton, produit par du travail forcé ou géré par des entités impliquées dans le travail forcé ».

L’entreprise argue qu’il y a des « inexactitudes factuelles » dans le rapport rendu public mercredi par l’OCRE, mais elle signale qu’elle va « continuer à coopérer » avec l’agence fédérale.

Un « énorme mensonge », selon Pékin

Le régime chinois a maintes fois nié l’existence de camps de travail forcé dans le Xinjiang. « Énorme mensonge », « manipulation politique », « tentative de dénigrer la prospérité de la Chine », a ragé un porte-parole de l’ambassade de Pékin à Ottawa en mai dernier.

Ne va pas au Xinjiang qui veut ; aussi l’enquête promet-elle d’être ardue, concède-t-on à l’OCRE. L’ombudsman sollicitera donc « l’aide d’enquêteurs spécialisés dans la recherche et l’analyse de données publiquement accessibles », indique-t-on dans le rapport.

« Nous saluons l’initiative de l’ombudsman, qui multiplie ses enquêtes depuis quelques semaines, après des années de mutisme », commente le député Simon-Pierre Savard-Tremblay. Cela dit, sans « davantage de dents », l’OCRE ne pourra faire « pleinement aboutir ses enquêtes », ajoute-t-il.

Le Parti conservateur et le NPD n’ont pas fourni de réaction à l’ouverture de cette enquête, pas plus que le bureau de la ministre du Commerce international, Mary Ng.