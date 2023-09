(Toronto) BlackBerry s’attend à ce que son chiffre d’affaires au deuxième trimestre s’élève à environ 132 millions US, l’entreprise affirmant avoir été confrontée à des retards dans la conclusion de certaines transactions importantes et ayant abaissé ses perspectives de chiffre d’affaires annuel pour ses activités de l’internet des objets (IdO).

La Presse Canadienne

L’estimation préliminaire intervient alors que la société poursuit l’examen d’options stratégiques pour son portefeuille d’activités, qui pourrait conduire à la scission de certaines d’entre elles.

Pour son deuxième trimestre clos le 31 août, BlackBerry prévoit des revenus du secteur IdO d’environ 49 millions US, tandis que les revenus de cybersécurité devraient être d’environ 80 millions US. Les revenus de licences et autres revenus devraient totaliser environ 3 millions US pour le trimestre.

Pour l’ensemble de l’exercice, BlackBerry affirme que le chiffre d’affaires de son secteur IdO devrait désormais se situer entre 225 millions US et 240 millions U en raison de l’impact potentiel de la reprogrammation des programmes de développement de logiciels et des calendriers de production chez certains grands constructeurs automobiles, ainsi que de l’incertitude économique. En mai, la société prévoyait un chiffre d’affaires annuel d’entre 240 millions US et 250 millions US pour l’unité IdO.

La société a réitéré ses prévisions de revenus pour l’ensemble de l’année, tant pour ses segments de cybersécurité et de licences que pour d’autres segments.

BlackBerry devrait publier ses résultats complets pour son deuxième trimestre le 28 septembre.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : BB)