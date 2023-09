Le coût des rénovations et de la transformation des anciens magasins Brault & Martineau et EconoMax en magasins Tanguay a été évalué à 28 millions de dollars.

La diminution marquée des ventes de meubles et d’appareils électroménagers dans les établissements de la division Tanguay au cours des derniers mois, jumelée au coût de transformation des magasins du réseau, affecte considérablement la performance du Groupe BMTC.

Les revenus viennent de plonger de 23 % pour le deuxième trimestre de suite. Le chiffre d’affaires a reculé à 169 millions durant les mois de mai, juin et juillet.

Les profits du trimestre ont chuté à seulement 3,4 millions alors qu’ils s’élevaient à 14,3 millions il y a un an. C’est l’équivalent d’un repli de 76 %.

Après avoir identifié les magasins Tanguay comme ceux ayant le plus grand potentiel d’expansion, l’entreprise a annoncé au printemps le déploiement de sa division Tanguay à la grandeur du Québec.

Le coût des rénovations et de la transformation des anciens magasins Brault & Martineau et EconoMax en magasins Tanguay a été évalué à 28 millions de dollars et environ 40 % de cette somme – c’est-à-dire 11,6 millions – a été engagée durant le trimestre terminé à la fin juillet.

La direction rappelle que le comportement futur des consommateurs est difficile à prédire et que si la tendance se maintient, une « baisse significative » des ventes demeure toujours possible.

L’entreprise souligne que le haut taux d’inflation alimentaire, le coût du pétrole et la hausse des taux d’intérêt font en sorte de réduire considérablement le portefeuille des consommateurs.