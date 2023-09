Corev lorgne les restes de Sélection

La famille Bouclin n’aura plus le contrôle

La famille Bouclin ne sera plus l’unique maître à bord chez Groupe Sélection, insolvable depuis plus de neuf mois. Corev Immobilier est dans la dernière ligne droite afin de récupérer les actifs restants du promoteur immobilier et exploitant de résidences pour aînés (RPA) insolvable, a pu confirmer La Presse.