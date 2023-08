Le gestionnaire d’actifs montréalais Letko Brosseau vient de bonifier son investissement dans 5N Plus en achetant pour plus de 7 millions de dollars d’actions du producteur montréalais de matériaux technologiques.

Letko Brosseau a acheté 2 millions d’actions supplémentaires de 5N Plus durant la seule séance boursière du 6 juillet, indique un document déposé ce mois-ci auprès des autorités réglementaires.

Le document précise que Letko Brosseau a ainsi entrepris le mois d’août avec une participation de 11,2 % dans 5N Plus. Letko Brosseau est le deuxième actionnaire en importance de l’entreprise, derrière la Caisse de dépôt et placement du Québec.

La participation dans 5N Plus repasse ainsi au-dessus de la barre des 10 %, puisque la vente d’actions de 5N Plus par Letko Brosseau en avril avait fait glisser l’investissement sous la barre des 10 %.

En entrevue téléphonique, le gestionnaire de portefeuille Peter Letko explique que la firme qu’il dirige est actionnaire de 5N Plus depuis « longtemps » et que l’intérêt envers l’entreprise montréalaise provient d’un placement initialement effectué dans le fabricant américain de panneaux solaires First Solar, un important client de 5N Plus.

Il précise que la volonté d’augmenter la position dans 5N Plus fait suite à la décision de la Chine plus tôt cet été de restreindre l’exportation de certaines matières premières jugées stratégiques, notamment le gallium, un métal notamment utilisé dans la fabrication de semi-conducteurs.

« Pas que la décision des Chinois va complètement changer le marché, mais ça influence notre réflexion », dit Peter Letko.

La Chine a cité des raisons de sécurité nationale pour justifier son geste.

Mieux positionnée que jamais

5N Plus conçoit plusieurs produits critiques, dont un produit chimique de gallium.

La direction de 5N Plus présente l’entreprise comme le seul fournisseur viable de matériaux semi-conducteurs spécialisés ultrapurs à l’extérieur de la Chine.

Le chef de la direction financière, Richard Perron, soulignait d’ailleurs au début d’août, durant une conférence téléphonique organisée avec les analystes en marge de la présentation de la plus récente performance financière de l’entreprise, que 5N Plus est mieux positionnée que jamais pour bénéficier de la forte demande dans des secteurs à forte croissance comme l’énergie solaire et l’énergie renouvelable.

Il ajoutait que la décision de la Chine touchait le gallium et le germanium et qu’elle n’affectait pas l’entreprise, car l’approvisionnement en germanium de 5N Plus provient à 95 % de l’extérieur de la Chine.

En ce qui concerne le gallium – un sous-produit de l’aluminium –, Letko Brosseau note que 5N Plus l’utilise en faible quantité et s’approvisionne à l’extérieur de la Chine.

Les produits de 5N Plus entrent notamment dans la fabrication d’appareils mobiles et de satellites lancés en orbite. Les clients utilisent aussi les produits de 5N Plus dans des produits pharmaceutiques et des diodes électroluminescentes (DEL).

5N Plus tente aussi de percer le secteur de l’imagerie médicale grâce à des partenariats stratégiques et le secteur de la fabrication d’ingrédients pharmaceutiques actifs.

Letko Brosseau estime que le partenariat de 5N Plus avec Samsung pour développer de nouvelles techniques d’imagerie médicale sera une histoire de croissance à compter de 2025 lorsque les certifications seront terminées.

Même si 5N Plus investit dans ses activités aujourd’hui pour répondre à une demande croissante, le gestionnaire d’actifs s’attend à ce que la dette nette diminue d’ici la fin de l’an prochain et à ce que la direction considère dès 2025 le versement d’un dividende aux actionnaires au fur et à mesure que les flux de trésorerie libres augmenteront.

L’action de 5N Plus a clôturé la première séance de la semaine à 3,57 $ à la Bourse de Toronto. Le titre oscille entre 1 $ et 4 $ depuis un an.