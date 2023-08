Sur les 400 supermarchés qu’il compte absorber – dont 299 se trouvent en Floride –, un nombre non encore déterminé passeront sous enseigne Aldi, a fait savoir le groupe.

PHOTO MARK PETERMAN, ASSOCIATED PRESS

(New York) La chaîne de grande distribution à bas coûts Aldi a annoncé mercredi avoir conclu un « accord définitif » avec Southeastern Grocers pour racheter près de 400 magasins situés dans le sud-est des États-Unis, et son intention d’en ajouter 120 à travers le pays dès cette année.

Agence France-Presse

Les magasins concernés portent les enseignes Winn-Dixie et Harveys Supermarket.

« La période était opportune pour continuer de bâtir grâce à notre élan de croissance et pour aider les habitants du sud-est à économiser sur leurs factures de caisse au supermarché », a relevé Jason Hart, patron d’Aldi, cité dans un communiqué.

Cette transaction « soutient notre stratégie de croissance à long terme aux États-Unis, y compris l’ajout cette année de 120 magasins à l’échelle nationale pour atteindre un total de plus de 2400 magasins d’ici la fin de l’année », a-t-il ajouté.

Le montant de l’opération, qui doit être finalisée au premier semestre 2024 après obtention des autorisations réglementaires, n’a pas été précisé.

« Cet accord de fusion est l’héritage du succès de notre transformation », a commenté Anthony Hucker, patron de Southeastern Grocers, cité dans le communiqué.

Aldi explique avoir mis le pied pour la première fois dans le sud-est des États-Unis au milieu des années 1990 et y avoir investi depuis 2,5 milliards de dollars. Il prévoit d’y ouvrir une vingtaine de magasins à son enseigne d’ici la fin de l’année.

Sur les 400 supermarchés qu’il compte absorber – dont 299 se trouvent en Floride –, un nombre non encore déterminé passeront sous enseigne Aldi, a fait savoir le groupe.

Outre la Floride, ces magasins convoités se trouvent en Alabama (39), en Géorgie (25), en Louisiane (28) et dans le Mississippi (6).

Ce projet d’acquisition « représente un exemple supplémentaire de la consolidation des supermarchés aux États-Unis, à un moment où les marges et les ventes se trouvent de plus en plus sous pression », a commenté Neil Saunders, directeur de GlobalData, le qualifiant d’« inhabituel » pour Aldi qui préfère en général la croissance organique à la croissance externe.

Selon lui, cette transaction arrive comme un « soulagement » pour Southeastern Grocers « qui a du mal à être concurrentiel depuis de nombreuses années ».

« Sous l’égide d’Aldi, ces magasins vont avoir accès à davantage de financements et à une chaîne d’approvisionnement impitoyablement efficace qui permettra de réduire les coûts », a-t-il ajouté.

Le groupe de maxidiscount Aldi, d’origine allemande, est présent dans plusieurs pays de l’Union européenne, au Royaume-Uni, en Suisse, en Chine et en Australie, selon son site.