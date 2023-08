T&T poursuit son expansion au Québec avec l’ouverture d’un deuxième magasin. La chaîne de supermarchés asiatiques s’installera dans le Quartier DIX30 à l’automne 2024. L’arrivée de l’enseigne gérée par Loblaw marque le début d’une certaine transformation de l’offre commerciale pour cette destination où circulent désormais les usagers du Réseau express métropolitain (REM).

« La vision que l’on a, c’est de répondre encore plus [aux besoins] des utilisateurs du REM. C’est une immense prise pour le DIX30 », reconnaît d’entrée de jeu Nicholas Kassis, chef de la location du Quartier DIX30.

Et le jeu de mots pour qualifier l’arrivée de ce supermarché asiatique n’est pas hasardeux. L’enseigne, qui a ouvert son premier magasin au Québec en décembre 2022 dans l’arrondissement de Saint-Laurent, offre une grande variété de fruits et légumes, de sushis, de nouilles, de produits de boulangerie et même de pharmacie. Mais elle est également reconnue pour ses nombreux viviers à poissons et à fruits de mer.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Le magasin T&T dans l’arrondissement de Saint-Laurent

L’ouverture du magasin de Brossard – d’une superficie de 5000 mètres carrés (environ 54 000 pieds carrés) – dans l’ancien emplacement de Déco Découverte symbolise en quelque sorte les transformations à venir en raison de la présence nouvelle des usagers du REM qui utilisent la station située sur le site, confirme M. Kassis. Elle répondra également aux besoins de la communauté asiatique, fort importante dans ce secteur de la Rive-Sud. Voilà d’ailleurs pourquoi l’endroit représentait un « choix évident » pour T&T.

C’est sûr qu’il va y avoir un DIX30 2.0. Il va falloir qu’on adapte notre offre commerciale avec ces nouveaux usagers qui ne vont clairement pas “utiliser” le DIX30 de la même façon que les consommateurs qui viennent magasiner dans les boutiques la fin de semaine. Nicholas Kassis, chef de la location du Quartier DIX30

Pour le moment, impossible toutefois d’avoir plus de détails sur ces changements à venir. Chose certaine, l’arrivée de T&T, avec ses 15 000 produits – dont 300 de marque privée – s’ajoutera à l’offre d’épicerie de plus en plus variée au DIX30 avec la présence d’Adonis, d’Avril et de Walmart.

Sur le long terme

Questionné à propos d’éventuels changements dans l’offre commerciale et dans l’aménagement du site en raison de la présence d’une station du REM, Jean-Philippe Meloche, professeur à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal, croit que l’on pourrait assister à une transformation… qui ne se fera toutefois pas en un jour.

Ça va se transformer. Mais il ne faut pas s’attendre à une transformation majeure dans les deux ou trois prochaines années, mais plutôt sur 15 ou 20 ans. Je pense qu’on va voir apparaître du résidentiel, des commerces de proximité, des espaces verts. Mais tout ça va se faire doucement. Jean-Philippe Meloche, de l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage

« Ça occupe beaucoup nos pensées depuis les 12 derniers mois, souligne pour sa part Nicholas Kassis. On fait beaucoup de brainstorm à l’interne. Le Quartier DIX30, qui est très, très automobilistes friendly, amène son lot de défis. Il y a beaucoup de trafic. C’est plus difficile pour les piétons. On est en train de penser [à des solutions] pour améliorer le site pour les utilisateurs qui vont arriver à pied. »

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Un stationnement bondé du Quartier DIX30

Jean-Philippe Meloche croit tout de même que la présence d’une épicerie entre la station du REM et le domicile des usagers peut en inciter plus d’un à y faire des courses avant de rentrer à la maison.

Recrutement et nouvelles ouvertures

Par ailleurs, les premiers clients du T&T à Brossard ne pourront aller y faire leurs emplettes avant l’automne 2024. Or, l’entreprise est déjà en campagne de recrutement pour l’embauche de 250 employés.

Forte du succès que connaît son magasin de l’arrondissement de Saint-Laurent – d’une superficie de 6500 mètres carrés, le plus grand au pays –, Tina Lee, cheffe de la direction de T&T, ne cache pas son intention d’en ouvrir d’autres au Québec.

« Le magasin de Saint-Laurent a dépassé nos attentes. Nous avions sous-estimé à quel point notre offre et notre expérience de magasinage plairaient à un large public. Je pense que cela est dû à la culture et à la joie de vivre des Québécois, ainsi qu’à leur ouverture aux différentes expériences culinaires. Des éléments qui semblent bien ancrés dans leur quotidien, encore plus, oserais-je dire, que dans le reste du pays. C’est précisément ce qui attire les consommateurs dans notre magasin, et cela nous donne la confiance d’en ouvrir un autre. »