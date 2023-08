La future station du Réseau express métropolitain (REM) Griffintown–Bernard-Landry sera construite d’ici 2027, a indiqué mercredi CDPQ Infra, qui évoquait jusqu’à maintenant une échéance en 2024.

Le report cause la déception dans le quartier, qui doit subir le bruit des trains sans être directement desservi.

« La station sera en place d’ici la fin complète des travaux de construction du réseau », soit en 2027, a confirmé à La Presse le conseiller en communications Marc-André Tremblay, de CDPQ Infra. « Nous reviendrons publiquement bientôt pour confirmer la date de mise en service prévue. » Ce report a d’abord été évoqué dans une capsule web de CBC News, il y a quelques jours.

La station Griffintown–Bernard-Landry pose des défis particuliers parce que CDPQ Infra a décidé de la construire une fois le REM en service. Le maintien du service 20 heures par jour promet de causer des maux de tête aux responsables du chantier.

CDPQ Infra affirmait déjà en 2020 que la future station serait prête « d’ici la fin complète des travaux de construction du réseau ». Cette fin était toutefois alors prévue en 2024. En décembre dernier, l’aéroport Montréal-Trudeau a annoncé que l’ouverture de sa station était reportée à 2027.

Pour l’instant, CDPQ Infra en est « au stade de poursuivre les études de constructibilité, a ajouté M. Tremblay. Des analyses additionnelles sont requises en lien avec la construction durant l’exploitation et l’insertion dans l’environnement existant ».

Déception

« C’est décevant, dans le sens où c’est un développement absolument clé pour Griffintown », a laissé tomber Craig Sauvé, conseiller municipal du secteur actuellement desservi uniquement par des autobus. « C’est sûr que nous, on va tout faire pour avoir une station aussi tôt que possible. On offre notre collaboration au maximum. »

L’élu s’inquiète même de la possibilité que cette station ne soit pas construite, ou encore qu’elle soit déplacée vers le futur quartier Bridge-Bonaventure, au sud : « C’est toujours un risque. Tant que c’est pas fait, c’est pas fait. »

Le report de l’échéance cause d’autres soucis dans le quartier : c’est qu’un parc – l’un des rares du quartier – doit être aménagé autour de la future station. Actuellement, l’emplacement du parc Mary-Griffin (ce sera son nom) est utilisé comme zone d’entreposage par les constructeurs du REM.

C’est une source de frustration. Les deux [projets] sont liés parce que pour connaître l’aménagement du parc, il faut connaître l’aménagement de la station. Et on ne veut pas que les camions passent à travers notre parc vers le chantier de la station. Craig Sauvé, conseiller municipal de l’arrondissement du Sud-Ouest

Sarah V. Doyon, du groupe de défense des usagers des transports en commun Trajectoire Québec, est déçue elle aussi.

« On est déçus et on cherche à savoir pourquoi. C’est dommage de l’apprendre comme ça, avec énormément de flou. On aurait aimé un peu plus de transparence », a-t-elle dit en entrevue téléphonique. « Tant et aussi longtemps que [les résidants de Griffintown] ne subissent que les désavantages et ne profitent pas des avantages d’avoir le REM à proximité, c’est vraiment dommage. »

« Tous les projets de transport collectif sont importants et doivent être accélérés au maximum, tout comme la station Griffintown », s’est limité à commenter le cabinet de la mairesse Valérie Plante, par la voix de l’attachée de presse Catherine Cadotte. « Nous sommes confiants que l’expertise de CDPQ permettra de réaliser le plus rapidement possible cette station qui est très attendue par la population. »

Sur le bâtiment-pont

La station Griffintown–Bernard-Landry n’était pas initialement prévue dans le projet du REM.

Un arrêt planifié près du bassin Peel a finalement été abandonné, ce qui a ouvert la porte à l’édification de cette station, qui sera située le long du boulevard Robert-Bourassa, entre les rues Ottawa et William. En train, moins de deux minutes sépareront cet arrêt de la gare Centrale.

« La station est intégrée au bâtiment-pont ferroviaire appelé le Viaduc Sud. Structure robuste s’inscrivant dans l’histoire industrielle du quartier, le bâtiment-pont ferroviaire a été construit en deux phases entre 1931 et 1943 sous l’égide du Canadian National, afin de faire la liaison entre le pont Victoria et la gare Centrale », explique CDPQ Infra sur son site. « Mis aux normes dans le cadre du projet du REM, ce bâtiment-pont représentait un lieu d’exception pour accueillir la station Griffintown–Bernard-Landry. »