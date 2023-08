Sur une base ajustée, Thomson Reuters a réalisé un bénéfice de 84 cents US par action, en hausse par rapport à celui de 60 cents US par action de la même période l’an dernier.

(Toronto) Thomson Reuters a affiché mercredi un bénéfice du deuxième trimestre de 894 millions US, ses revenus ayant progressé de 2 % par rapport à la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

Le profit par action s’est élevé à 1,90 $ US pour le trimestre clos le 30 juin, renversant la perte de 115 millions US, ou 24 cents US par action, réalisée lors du deuxième trimestre précédent.

Les revenus ont totalisé près de 1,65 milliard US, comparativement à ceux de 1,61 milliard US lors des trois même mois en 2022, alors que la société a vendu 15,5 millions d’actions du London Stock Exchange Group, qui exploite la Bourse de Londres, pour 1,6 milliard US au plus récent trimestre.

Sur une base ajustée, Thomson Reuters a réalisé un bénéfice de 84 cents US par action, en hausse par rapport à celui de 60 cents US par action de la même période l’an dernier.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 78 cents US par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Thomson Reuters a maintenu les perspectives pour l’exercice 2023 qu’elle avait données au premier trimestre, qui visent une croissance totale des revenus d’entre 3,0 % et 3,5 %.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : TRI)